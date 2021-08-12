戴德梁行：料大灣區全年成交額超500億人民幣　資金擴至二線城市

戴德梁行今（12日）指，2021上半年大灣區商業物業投資市場仍然活躍，外資進一步流入大灣區投資，且開始放眼二、三線城市，以及留意如工業物流、數據中心等新興項目。

戴德梁行指，自大灣區概念於2017年推出，廣州及深圳投資成交額連續四年超過500億元人民幣。自2019年起，廣深以外的其他二線城市，如東莞、佛山、惠州等的商業物業投資機遇也開始浮現，成交金額由2019年的27億元（佔比4%），增至去年的34億元（佔比6%），今年上半年亦錄得超過2億元（佔比1%）。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻及中國資本市場執行董事蘇暐婷。

外資比例增加 今年佔約25%

在資金來源方面，大灣區過去一直以內資為主，佔投資金額比例逾八成。然而，戴德梁行中國資本市場執行董事蘇暐婷表示，由2018年、2019年起外資進一步加強大灣區投資部署，其投資額佔比由過往的20%以下水平，躍升至今年的約25%。其中，廣州情況尤其明顯，估計是由於廣州消費能力強勁，加上市場可售核心位置優質綜合商業組合供應稀缺。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻指，隨着大灣區內更多交通及基建設施趨完善，加上政策驅動，其他大灣區二、三線城市會愈漸受投資者關注。投資物業類型也會由傳統的寫字樓及商場物業，拓展至工業物流、冷凍鏈、數據中心等新興物業市場。陶汝鴻預料，今年全年大灣區成交額會超過500億元人民幣水平。