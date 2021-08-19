美聯工商舖再斥2590萬買旺角舖　四個月擲2.2億掃7舖收租

舖位價格較高峰期大幅回落，吸引投資者入市，連地產代理也摻一腳。近月密密掃貨的美聯工商舖（0459）今日（19日）公布，以2,590萬元購入旺角通菜街（俗稱女人街）一個地舖。公司自今年5月初起已累積購入7個舖位，總入市金額接近2.2億元。

原業主持貨六年蝕百萬

美聯工商舖指，上述買入舖位為通菜街1M至1T號華發大廈地下D號舖，面積約800平方呎，舖位現時每月租金收入為4.8萬元，租約期至2022年5月，以新購入價計，回報約2.2厘。目前該舖位正由一間餐廳租用，租期滿後可選擇以每月約5.48萬元續租。

美聯工商舖預期，物業完成收購後，將繼續出租以賺取租金收入，認為該項目可使集團得以進一步拓闊收入來源，以及享有物業之潛在資本增值。翻查資料，上址原業主於2015年7月以2,690萬元買入上述舖位，是次易手帳面貶值約100萬元或3.7%。

三個月掃7舖 全部用作收租

事實上，美聯工商舖近四個月相當積極買舖，連同上述通菜街舖位，已累積掃入7個舖位，總入市金額高達2.193億元，全部均作收租用途。

其入市買舖行動始於5月初，於7日率先以3,950萬元買入荃灣大河道49號地下連閣樓及天井舖位，三日後再以3,650萬元購入北角英皇道460至470號及書局街12至18號樂嘉中心地下2B舖。

一周內擲1.4億狂買4舖位

而在同月13日及14日，集團則連續公布以3,480萬及2,780萬元，買入西環德輔道西中亞大樓地下8號舖，以及太子道西157號別樹華軒地下3號舖。即短短約一周時間內，已斥資近1.4億元連環掃入4個舖位。

直至6月、7月份，集團的買舖行動未有停止，先以3,000萬元購入土瓜灣馬頭圍道278、278A、280及280A號安全大廈地下C及D舖，隨後再以2,480萬元買入深水埗海壇街192號地舖。上述多為民生區舖位。