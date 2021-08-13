柏傲莊 III｜再有9組買家更改樓價付款方法　累計20宗

新世界（0017）與港鐵（0066）合作發展的大圍柏傲莊 III，公布需要拆卸重建至今超過一個月，暫未錄得取消交易個案。不過，據發展商最新公布之成交紀錄冊，繼月初有11組買家更改支付方式後，項目新近再錄9宗類似個案，其中7伙均由建築期付款改為即供付款方案。迄今累計已有多達20宗更改支付方式的個案。

成交紀錄冊顯示，於8月11日及8月12日，合共再多9組買家更改付款方式，當中4組由建築期付款改為180天即供付款計劃、3組買家由建築期付款改為420天即供付款、餘下2組則由420天即供付款改為180天即供付款計劃，涉及單位分布於第1A、8A及8B座中、高層。

參照早前發展商公布之賠償方案，即供付款較建期付款賠償額多超過兩倍。如上述由建期付款改為180天成交期之個案中，樓價最高的單位為8B座23樓B室，於本年6月以1,182.5萬元成交，預計可獲約29.9萬元。更改付款方法後，成交價修定為1,132.9萬元，買家則可獲得約86.78萬元之賠償，賠償金額有所增加。

+ 2

發展商約於7月24日陸續發信，向買家提出4項賠償方案，惟暫時未有正式公布買家選定賠償方案之死線，亦未有回應更改支付方法可否獲得更多賠償金。市場上接近消息人士指，發展商容許買家於收信後更改支付方法。

他估計，買家更改支付方法後可獲得與新支付方法相當的賠償金。換言之，現時將建期付款改為即供，賠償金或翻倍。

值得留意，擬更改付款方案之買家，早前已支付之印花稅，即使樓價增加或減少都不能退款。而於現階段賠償協議、賠償金額及新關鍵日期等仍屬未知數，為需要考慮之風險。

新世界7月8日公布，柏傲莊 III 因牆身底座混凝土檢測未達要求，需拆卸重建，料延期交樓約九個月，受影響的住戶涉846戶。同時發展商向買家提出4個賠償方案，其中3個方案會因應買家簽定臨時買賣合約的付款方法而作出不同賠償，3個臨時買賣合約的付款方法分別是180天付款計劃﹑420天付款計劃﹑建築期付款計劃。餘下一個賠償方案，則向有意取消交易的買家提供。