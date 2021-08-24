博裕資本合夥人3.45億購深水灣徑8號分層戶　呎價8.2萬南區次高

港島區豪宅深得內地客追捧。中國私募股權投資公司博裕資本的合夥人曹彥凌，新近斥資逾3.455億元，買入南區豪宅新盤深水灣徑8號一個中層戶，成交呎價高達8.2萬元，為南區分層單位呎價次高。

據土地註冊處資料，上述成交為深水灣徑8號2座中層C室，在本月2日以逾3.455億元沽出，新買家為CAO YANLING，與博裕資本合夥人曹彥凌的英文名字相同，料為同一人。據了解，博裕資本由前中國國家主席江澤民之孫江志成創立，曹彥凌亦為該基金的創始成員。

曹彥凌目前主要負責醫療健康領域的投資，現正擔任基石藥業-Ｂ（2616）及藥明生物（2269）的非執行董事。

上述成交的深水灣徑8號豪宅單位，實用面積4,214平方呎，不連車位，成交呎價8.2萬元，料為南區分層單位呎價次高。曹彥凌買入上述單位，支付約1,468.57萬元，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。