「紡織大王」女兒陳淑玲8288萬購朱慧珊淺水灣豪宅

港島豪宅物業繼續獲名人追捧。原由藝人朱慧珊及其丈夫持有的淺水灣豪宅NO.3 REPULSE BAY ROAD中層自用單位，本月初以8,288萬元沽出，新買家為「紡織大王」陳瑞球女兒陳淑玲。

據土地註冊處資料，上述成交單位為南區淺水灣道3號中層A室，在8月6日以8,288萬元沽出，新買家為陳淑玲（CHAN SUK LING SHIRLEY）。據悉，新買家中英文名均與「紡織大王」陳瑞球女兒陳淑玲相同，預計為同一人。是次入市陳淑玲支付352.24萬元作為稅款，佔樓價4.25%，反映以首置名義入市。

陳淑玲為YGM貿易（0375）的副主席兼執行董事，亦為長江製衣（0294）的執行董事，同時擔任多項公職，包括香港貿易發展局理事、香港理工大學校董會校董會成員及遺傳性心律基金會創辦人。

陳淑玲為遺傳性心律基金會創辦人。（勞敏儀攝）

原業主朱慧珊2005年購入價3118萬

上述單位由國際羽絨有限公司持有，其公司董事為朱慧珊（CHU, WAI SHAN JACLYN）及賈鈞鵬（KAR, KWAN PANG）。朱慧珊為前亞洲電視及無綫電視女藝員，而賈鈞鵬則為其丈夫。

朱慧珊等人在2005年透過上述公司以3,118萬元購入NO.3 REPULSE BAY ROAD中層A室，當時呎價約17,909元。以最新成交價計算，是次易手單位帳面升值約5,170萬元或1.66倍。

上述淺水灣道3號中層A室，實用面積1,741平方呎，採四房間隔，4月份推放盤時叫價1.03億元，惟近月降至8,300萬元，最終連同兩個車位以8,288萬元沽出，成交呎價約47,605元。據悉，該單位一直由朱慧珊自用。