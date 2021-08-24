資策、泛海淺水灣道92號申建分層豪宅　較舊方案增兩成樓面

豪宅市場交投火熱，發展商修訂豪宅地段重建方案。據城規會資料，由資本策略（0497）及泛海國際（0129）持有的淺水灣道92號屋地，向城規會申請略為放寬上蓋面積限制，以發展一幢樓高3層的分層住宅，提供3伙。

上述項目地盤面積約10,085平方呎，計劃以地積比率約0.9倍發展，可建樓面面積約9,076平方呎。項目早前曾獲批重建，不過舊方案地積比率為0.75倍，即可建樓面約7,551平方呎，新方案較舊方案多出兩成。此外，項目的上蓋面積限制亦由過去的22.5%，擬增加至30%。

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去年5.5億向廖創興家族買入地皮

據發展商遞交的資料，項目地下低層為停車場，提供7個車位，地下設有泳池、花園及會所，地下、一樓及二樓分別提供一伙住宅單位，每層樓面約2,953平方呎。

翻查資料，資本策略及泛海國際在去年3月份透過買賣公司形式，斥5.5億元向廖創興家族人士購入上述屋地。去年12月份曾委託代理推出放售，意向價8.8億元，較九個月前的購入價高60%。