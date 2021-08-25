電影出品人向華強4200萬沽上環孖沙街舖　盛匯基金接貨

零售舖市再錄大幅蝕讓個案。由電影出品人向華強等持有的上環孖沙街舖位，新近以約4,200萬元沽出，較8年前購入價5,800萬元，帳面蝕1,600萬元或27.6%。至於物業新買家為盛滙商鋪基金管理，購入上述舖位後，隨即以約6,000萬元重新推出放售。

市場消息指出，盛滙商鋪基金管理新近以4,200萬元買入上環孖沙街20號、22號、及24號地下及入則閣樓，地舖面積約1,300平方呎，入則閣樓約1,000平方呎，合共約2,300平方呎。該舖位現由原業主自用作酒吧，物業將以交吉形式易手。舖位現時推出招租，意向月租約15萬元，同時該基金隨即推出放賣，索價高達6,000萬元，較最新購入價高出43%或1,800萬元。

盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興確認上述成交，並買入上述舖位主要由於中上環消費力較高，周邊食肆午市時間生意較旺，而且舖位門面較闊，接近30呎，料日後可分間兩至三間舖位出租。

2013年買入價5800萬

翻查資料，原業主為BIG CENTURY LIMITED，於2013年斥資5,800萬元購入上述上環孖沙街舖，持貨約8年，是次易手帳面蝕1,600萬元或27.6%。另據公司註冊處資料，上述BIG CENTURY LIMITED的公司董事包括陳明英（CHEN, MING YIN TIFFANY）、向華強（HEUNG, WAH KEUNG）及李玉嫦（LI, YUK SHEUNG）。

原業主為中國星向華強等人士

三人均為影視娛樂公司中國星集團（0326）的執行董事，其中向華強更為該公司主席，而陳明英則為公司副主席，藝名為陳嵐，亦為向華強的妻子。

向華強為資深的電影出品人，出品過電影《黑金》、《龍在江湖》、《暗戰》、《孤男寡女》、《瘦身男女》、《大隻佬》等電影。向華強早年亦曾擔任演員，最經典、最令觀眾印象深刻的角色是在《賭神》、《賭俠》、《賭神2》中飾演龍五一角等。