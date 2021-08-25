信置白石角逸瓏灣8開始收樓 四房呎售1.8萬　創分層新高

信置（0083）旗下大埔白石角逸瓏灣8近日開始入伙，信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，逸瓏灣8為區內壓軸項目，日前已取得滿意紙，並將於本星期開始分階段發信通知準買家收樓，預計9月初前會全部收到信。今早已有第一位買家收樓，每位住戶能獲兩份入伙禮物。

田兆源指，逸瓏灣8合共528伙，現累積售出504伙，佔總數逾95%，合共套現逾49億元，昨日亦錄得 1座18樓A室4房戶，實用面積1,238平方呎，以約2351.9萬元成交，實用呎價18,998元，呎價創標準戶新高，售價更創項目新高。

田兆源補充，項目尚有24伙待售，包括11伙標準戶及13伙特色戶，並預料餘下特色戶成交價及呎價有機會再創新高。

維港滙II三房招標逾2430萬沽

至於信置、會德豐等合作發展、位於長沙灣的維港滙II 同日亦以招標形式售出第2座28樓C室，實用面積797平方呎，屬三房一套連儲物房，以2,430.8萬元成交，折合呎價30,499元，創項目三房呎價新高。