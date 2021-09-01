屯門瑧譽地下居室首錄成交　478呎一房作價531萬

內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽，由22座洋房組成，已屆現樓，自今年4月開售，迄今錄10宗洋房成交，套現約12.77億元。項目特色之一為洋房下方設有19間獨立「居室」，獨立出售。據成交紀錄冊，項目昨日（31日）錄得首宗居室成交。

據成交紀錄冊資料顯示，項目第19號居室，於8月31日以531萬元成交，居室的實用面積478平方呎，呎價10,732元。成交的居室屬一房間隔，設開放式廚房、獨立廁所，居室內亦設有窗戶。

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買家為相應洋房業主 4月斥逾1.2億入市

項目地契列明，洋房及相應之居室必須由同一買家購入，故是次19號居室之買家，應屬19號洋房業主。參考成交紀錄冊，項目19號洋房於今年4月以逾1.22億元成交，洋房實用面積4,153平方呎、連185平方呎平台、796平方呎花園及930平方呎天台，成交呎價2.95萬元，即居屋較相應的洋房，呎價平逾63%。

參考樓書，居室位於地庫層，即洋房花園的下方、與停車場及車路同一水平。居室與洋房屬分隔，居室內並沒有內置樓梯通往上一層洋房，住客需到外置的樓梯再通往洋房。

居室位於地庫層，即洋房花園的下方、與停車場及車路同一水平。（樓書截圖）

瑧譽位於屯門掃管笏青山公路青山灣段73號，提供22幢洋房，實用面積由4,153至9,158平方呎，其中19幢設有地下居室，獨立出售。居室面積最大有650平方呎，戶型分開放式及一房兩種，一律設有窗戶及廚廁，為本港新盤中極少見。