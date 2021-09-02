本地企業家梁少康9080萬購灣仔春園街地舖

灣仔春園街相連地舖，新近以9,080萬元沽出，買家為本地企業家、新科實業有限公司聯合創立人梁少康。

據土地註冊處資料，灣仔春園街1至11號春暉大廈地下2B及2C舖，上月中分別以5,580萬及3,500萬元沽出，新買家以兩間公司名義購入上述兩個舖位，兩公司的董事均為梁少康（LEUNG, SIU HONG）及高玉德（KO, YUK TAK）。

翻查資料，梁少康為新科實業有限公司的聯合創立人、TDK（中國）投資有限公司前主席、新能源科技有限公司創辦人主席，主力從事高科技電子發展工作，而高玉德則為梁少康的妻子。梁少康亦是香港城市大學之校董，城大有演講廳以其太太名字命名。

梁少康新近以9,080萬元購入春園街舖位。（城大資料圖片）

原業主持貨27年帳賺2.6倍

梁少康購入的春園街舖位，面積1,500平方呎，以成交價9,080萬元計算，呎價約6.05萬元。舖位現租戶為香港仔南記粉麵，每月租金19萬元，回報約2.5厘。至於原業主於1994年以共2,481萬元買入上述舖位，持貨二十七年，帳面升值6,599萬元或2.66倍。

此外，梁少康及高玉德過去亦曾買入香港豪宅物業，如在2013年斥資逾1.4億元購入大坑春暉8號高層複式戶連車位，實用呎價約4.5萬元。