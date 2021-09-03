單位直擊｜內地生1.48萬租淘大花園兩房　業主租金回報達9厘

疫情穩定，各大院校鐵定於新學年有限度開展面對面教學，即使已屆新學期，各區仍錄得內地生租樓個案。東九龍為其中一個內地生租樓熱門地點，近日淘大花園新錄一宗租賃成交，內地生只靠看單位相片遙距租樓，業主更享高達9厘之租金回報。

上述成租單位為淘大花園E座低層8室，實用面積375平方呎，兩房間隔，新近以月租14,800元租出單位，呎租約39.5元。香港置業分行區域董事胡耀才表示，業主於於1個月前放租單位，叫價15,000元，其後吸引外區客洽詢。不過，業主較喜歡學生租客，近日有內地生看單位相後洽租，終以1.48萬元租出。他續指，業主於2010年以約195.8萬元購入上述單位，現享回報約9厘。

據代理提供相片可見，單位內櫳方正，並設有床架、床褥及不少收納櫃，方便外地學生租用。

【成租單位直擊】

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持貨逾10年方享高回報

9厘租金回報率屬近年罕見，上述單位業主享高回報全因購入單位近11年，單位期內已升值不少。胡耀才指出，淘大花園有不少業主都持貨多年，享有相近之回報，若與新近買入之單位比較，9厘回報算很高。

參考銀行估價，上述單位現時樓價約為580萬元，較業主入市時已成值近2倍。若業主近年才購入單位，並以上述租金出租，相信回報只有約3厘。