將軍澳新寶城細兩房SSD鬆綁即沽　呎價2.1萬創新高

二手樓價指數於高位徘徊，大型住宅屋苑續錄高價成交。將軍澳新寶城有細兩房戶業主，持貨三年、SSD（額外印花稅）剛期滿鬆綁，即沽出單位，成交價796萬元，較三年前買入價帳面升值12.4%，成交呎價高逾2.1萬元，創屋苑呎價新高。

香港置業分區董事劉浩勤表示，上述成交為新寶城3座高層B室，實用面積378平方呎，採兩房間隔，享銀線灣海景，近日以796萬元沽出，成交呎價21,058元，成交價創屋苑細兩房戶型的新紀錄，成交呎價則為整個屋苑的新高指標。

扣除稅款佣金 料實際賺46萬

至於單位原業主於2018年9月斥資708萬元買入上址，持貨剛滿三年，帳面升值88萬或12.4%。不過翻查資料，原業主在買入單位時支付26.5萬元作為稅款，若連同買賣兩次的代理佣金共約15萬元，估計實際賺約46萬元。

事實上，新寶城今年樓價持續攀升，屋苑今年4月底，呎價才首次突破2萬元水平。當時新寶城1座高層F室，同屬兩房間隔，面積較上述最新成交細1平方呎，以775萬元成交，呎價20,557元，成為該屋苑首宗呎價逾2萬元的個案。