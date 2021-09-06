傳中資以每月400萬租西環華明中心　疫市最大宗租務

非核心區罕有錄大額租務成交。有報道指，由資深投資者、科達地產主席湯君明持有的西環華明中心商場連寫字樓，新近以每月約400萬元租出。據知由中資企業承租，擬開設超市及食肆等，成為疫情下月租最高的租務個案。

交吉多年 三年前16.8億招標

上述物業為西環皇后大道西421號華明中心基座商業部份，正對港鐵香港大學站B1出口，周邊一帶以樓齡較大的住宅屋苑為主，亦有落成約兩年的半新盤翰林峰。華明中心商場涉及3層，合共約47,170方平呎，另1樓連平台至6樓為6層寫字樓，面積約62,472方平呎，整個商業部分涉及109,642平方呎。另設有58個地庫車位。

據悉，新租戶為中資，計劃於上址開設超市及食肆等，是次成交月租更高達400萬元，是次成交呎租約36元。據悉租期長達8年。

翻查資料，湯君明在2008年分階段斥資2.1億及1億元買入上述物業，合共購入價約3.1億元。該物業曾在2018年2月推出招標，當時意向價高達約16.8億元。自2017年起，業主清空商場及寫字樓租戶後，一直交吉至今，長達四年，近年原業主更把地庫停車場收回，並把整個基座商業部分統一放租。

西環皇后大道西421號華明中心基座商業部份。

迪生創建月租300萬租旺角巨舖

受疫情影響，近年零售市況顯著回落，市場甚少錄得數百萬元的大額租務。疫市下，對上一宗最大額租務為今年5月份，零售商迪生創建（0113）以超過2億元高價，簽約租用橫跨旺角兩條主街道西洋菜南街及彌敦道的兩層巨舖，為期六年，預計將會用作BEAUTY AVENUE的美容專區。

該巨舖位於旺角彌敦道636號銀行中心廣場地下G01至03舖、06至19號舖，以及一樓17號舖，總樓面約17,000平方呎，租約期由今年8月25日至2027年8月24日，期間總租金2.16億元。以六年合共72個月計算，平均每個月租金約300萬元。

迪生創建兩億租銀行中心巨舖 疫後最大宗 或引BEAUTY AVENUE