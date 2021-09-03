「樹記腐竹」承租之大埔地舖6740萬沽　龍豐謝少海持貨5年賺四成

疫情下民生區消費力未有減弱，街市段舖位價值持續攀升。有近80年歷史的著名腐竹店「樹記腐竹」，其承租之大埔鄉事會街舖位新近以6,740萬元易手，較原業主龍豐藥房老闆謝少海五年前的購入價，帳面升值接近1,900萬元或四成。

謝少海5年前4850萬購入

據土地註冊處資料，上述買賣個案為大埔鄉事會街9號寶蓮樓地下2A號舖，在8月18日以6,740萬元沽出。舖位面積約1,500平方呎，是次成交呎價約44,933元。

該舖位原業主為龍誠創建有限公司（Dragon Mind Creation Limited），其公司董事為謝少海（TSE, SIU HOI）。謝氏透過上述公司，在2016年4月以4,850萬元購入上述舖位，是次易手持貨5年升值1,890萬元或39%。

目前上述舖位由全駿記貿易有限公司（TSUEN CHUN KEE TRADING COMPANY LIMITED）承租，每月租金約15萬元，租約期由2020年2月中至2023年2月中。以此計算，上述舖位每年租金收入高達180萬元，新買家可享2.67厘租金回報。

樹記腐竹月租15萬 回報2.67厘

值得留意，全駿記貿易有限公司即為有79年歷史的著名腐竹店「樹記腐竹」。該店早於1942年由孔樹創立，售賣鮮枝竹、鮮腐皮、枝竹等食品。該店早期在深水埗經營，直至2014年5月份由深水埗搬至大埔。

事實上，「樹記」為著名腐竹店，在2014年由深水埗遷走後，曾被同行在同區開設以「樹記」為名的店舖，更寫上「舊舖重開」，影射「樹記」的商號。同時也曾被同行試圖搶先將「樹記」註冊成自己的商標。

水貨客絕跡｜龍豐藥房6738萬沽上水新康街自用舖位 低市價三成

至於上述大埔鄉事會街舖位的原業主龍豐藥房老闆謝少海，近年也相繼沽出舖位物業，如在2020年12月，以低市價三成的6,738萬元沽出上水新康街自用舖位。該上水舖位為新康街98號地下及閣樓，較2006年5月購入價1,867.5萬元，帳面升值約2.6倍或4,870.5萬元。

謝少海9個月沽3舖 套現逾1.87億

此外，在今年2月份謝少海又以5,300萬元，沽出粉嶺聯和墟和豐街37至43A號新景樓地下B及C舖，該舖面積約1,750平方呎，高峰期曾以8,000萬元放盤，惟去年底降價至6,500萬元。合計上述沽貨紀錄，謝氏在過去9個月內已賣出至少3項舖位物業，合共涉及1.8778億元。