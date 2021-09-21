億京拆售觀塘道全新商廈　入場費749萬起　最快本周六開賣

東九龍再有全新商廈項目推出拆售。億京旗下觀塘道368號商廈日前推出首張價單，涉及9層寫字樓，入場單位售價748.83萬元起。億京指，項目最快在本周六（25日）公開發售。

高層三層傾向全層出售 叫價逾1.5億

據價單資料，新近推出的9層寫字樓，部分樓層傾向以全層出售，包括35樓、36樓及37樓連天台戶，建築面積9,246至9,566平方呎，意向價約1.52億至1.56億元，呎價大約1.59萬至1.68萬元。

至於可供拆散為細單位出售的樓層，包括3樓、5樓、6樓、11樓、12樓、15樓，每層提供9個單位，建築面積由654至2,265平方呎，售價由748.83萬至2,874.29萬元，呎價則由10,700至13,240元。

億京四年前13.2億買入地盤

資料顯示，觀塘道368號設有7間商舖及29層寫字樓，寫字樓單位面積654至9,566平方呎。地庫設有3層停車場，提供共140個私家車位和15個電單車位；二樓特設平台花園。該商廈鄰近創紀之城3期及2期，距離牛頭角站僅3分鐘步程。

觀塘道368號前身為英亞工廠大廈，於2017年12月由億京以約13.2億元買入，每呎樓面地價逾5,400元。

大鴻輝活化商廈招租 呎租17元

此外，大鴻輝集團旗下觀塘道398至402號，為活化商廈項目，正式命名為Eastcore。大廈早前已竣工，新近推出招租，招租單位面積約1,786至12,814平方呎，意向呎租由約17元起。

Eastcore前身為嘉域工業大廈，完成活化工程後，每個單位備有獨立冷氣系統，可24小時進出。大廈與區內地標商場apm相距約8分鐘步程。