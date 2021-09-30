教協2.3億連環沽旺角兩商廈單位　全由百本醫護接貨

有四十八年歷史的香港教育專業人員協會（教協），本月11日正式通過解散，組織近月接連沽出的兩項商廈物業，買家身份亦曝光，全部由百本醫護（2293）承接，合共涉資約2.3億元。

涉及的旺角中僑商業大廈7樓全層商廈，原本由教協持有，並用作教協總辦事處。據土地註冊處資料，物業在9月16日落實以5,500萬元沽出，新買家為（合富國際有限公司）HOPE PEACE INTERNATIONAL LIMITED。公司董事包括雷燕萍（LUI, YIN PING），雷氏為百本醫護（2293）高級總經理（客戶服務）。

上述中僑商業大廈7樓全層，面積約6,254平方呎，呎價約8,794元。教協持貨持貨約十年帳面賺約496.8萬元，升值9.9%。

購好望角大廈作辦公室、考核中心

事實上，百本醫護在9月初已公布斥資1.75億元，買入教協旗下旺角好望角大廈8樓及9樓兩層樓面，作為主要業務辦公室、設立醫護人員考核中心等，並指預計長遠可節省租金、行政成本以及移除及裝修開支，提升集團營運效益。綜合上述兩宗買賣，百本醫護已累斥約2.3億元買入教協的資產。

目前，教協仍持有部分商廈物業，包括今年3月份以逾5,942.04萬元向發展商億京買入新蒲崗商廈萬廸廣場9樓F、G、H室，物業面積約4,534平方呎，成交呎價約13,106元。惟暫時未知物業有否在市場放售。