億京觀塘道商廈暫沽15伙　最頂3層獲大手客4.6億洽購

億京發展旗下商廈項目「觀塘道368號」近日開售，至今暫沽出15伙，套現逾2億元。有大手買家積極洽購大廈35樓、36樓至37樓三層全層連天台特色單位，若交易落實，成交價料超過4.6億元。

據了解，項目最新售出的單位包括13個寫字樓單位及兩個舖位，包括售價最平的3樓E室，面積約654平方呎，售價748.83萬元，呎價約11,450元。此外，15樓B、C及E室亦已沽出，成交價介乎856.09萬至1,545.11萬元，呎價約13,090元至13,240元。

最頂三層每層叫價約1.5億

至於傾向以全層出售的35樓、36樓及37樓連天台戶，發展商指，該三層樓面正獲大手買家洽購，三層全層建築面積由9,246至9,566平方呎，意向價約1.52億至1.56億元，呎價約1.59萬至1.68萬元，三層合計總樓面約28,058平方呎，估計涉額逾4.608億元。

億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，「觀塘道368號」毗鄰港鐵牛頭角站，設有7間商舖及29層寫字樓、地庫設有3層停車場，提供共140個私家車位和15個電單車位。寫字樓單位建築面積由654至9,566平方呎。