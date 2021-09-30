火炭星凱．堤岸最快下周一開價　將軍澳石角路項目獲批預售

多個新盤醞釀推售之際，再有大盤有望加入戰團。九龍建業（0034）發展的將軍澳石角路項目，剛獲批預售樓花同意書，有望10月份開售，項目提供多達1,556伙，主打細單位，料涵蓋開放式至兩房戶型。項目位於將軍澳石角路1號，鄰近日出康城首都及峻瀅。

星凱．堤岸明開示位 下周初開價

此外，內房中洲旗下火炭新盤星凱．堤岸日前已上載樓書，明天（1日）率先開放三房示範單位予新盤向隅客參觀。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，最快於下周初公布首張價單，料首批不少於267伙。

對於有將軍澳大型新盤或加入戰團，於10月推售，楊聰永回應指，新盤市場「百花齊放」，代表發展商看好樓市，估計第四季新盤交投較上季有倍數增長，並會激活二手市場。他又指，很多市民期待鐵路沿線的物業。

另外，其他新盤方面，會德豐茶果嶺KOKO RESERVE將於周內公布銷售安排，首批最少推出30伙招標；至於大鴻輝上水單幢新盤尚宜，今日已開價，料短期公布銷售安排。