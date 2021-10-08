發展局黃偉綸：未來私樓用地考慮設最細面積限制　200呎起

發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆出席《行政長官2021年施政報告》相關措施記者會。其中黃偉綸透露，未來私人住宅用地推出賣地時，考慮訂下最細面積的限制或條款，或以約200平方呎作為界線。

黃偉綸表示，香港由2019至2048年的土地短缺約3,000公頃，大幅高於2016年發表的《香港2030+》估算約1,200公頃，認為2016年的估算過於保守，低估了香港未來實際需要。

2016年估算過於保守 中長期土地短缺3000公頃

他續稱，最新的數字採用前膽性的估算，更考慮到推動經濟發展配合國家政策等因素，同時也考慮到改善市民的居住空間。假若人均居住空間提升10%，料每人可達215平方呎。而在2019年至2048年，該局預計，涉房屋用地的土地短缺約510至680公頃，而經濟用地則料約701至820公頃。

對於近年一手新盤市場上推出面積極小的納米單位，黃偉綸指出，未來私人住宅用地推出賣地時，考慮訂下最細面積的限制或條款，比如說「約200至210平方呎」，直言「香港人住大啲，不是空講，但要啲時間」。

加快檢視綠化地帶

對於增加土地供應，黃偉綸指出，會加快檢視綠化地帶，料涉及300公頃土地，佔全港2%，會加快作技術研究。

近年政府曾經有意推出一手空置稅，惟終擱置，運輸及房屋局局長陳帆表示，疫情肆虐下，不是重推相關措施的好時機。