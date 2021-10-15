新地內部轉讓香島道50號4幢單號屋　每幢作價逾2億

豪宅交投持續暢旺，市場今日（15日）錄得約6宗逾億元成交，其中新地（0016）旗下香島道50號項「50 Island Road」單日售出4幢洋房，買家全屬與發展商有關連人士。

50 Island Road 內部轉讓4幢洋房 套現9.6億元

據成交記錄冊，50 Island Road 於10月15日單日售出4幢洋房，包括洋房2號、3號、5號及6號，一律連同兩個車位沽出，成交價介乎2.2億至2.6億元，全部買家於成交當日付清樓價，發展商合共套現9.6億元。上述4宗成交之買家均為「賣方的有關連人士」，料屬內部轉讓。

香島道50號項目由郭氏家族於2004年以約4.2億元買入，及後在2010年以約8億元補地價，於2017年重建成10幢洋房，實用面積由約2,988至5,291平方呎，早前一直作出租用途。不過，新地後來陸續收回出租單位，並以內部轉讓形式售出。

【香島道50號單號屋直擊】

事實上，該項目於今年2月亦曾單日售出6幢洋房予賣方有關連人士。連同今日售出之4幢洋房，該項目的所有物業已全數售予發展商內部人士。

九龍半山緹山本月開齋 洋房1.65億沽出

其他豪宅方面，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道豪宅緹山，今日亦招標售出洋房1，為該項目本月首宗成交。

緹山洋房1 實用面積2,846平方呎、連118平方呎平台、1,053平方呎花園、941平方呎天台及兩個車位，洋房屬四房三套間隔，室內設有升降機。洋房今日以1.65億元招標售出，折合呎價57,976元。

21 BORRETT ROAD 再沽一伙套1.72億

長實（1113）半山波老道項目21 BORRETT ROAD，今天再錄成交，為第1期19樓6號單位，實用面積2,169平方呎，四房雙套間隔，作價1.72億元，折合呎價79,299 元。