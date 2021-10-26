口罩品牌OxyAIR 月租10萬進駐羅素街一線地舖　租價大挫86%

通關無期，核心消費區仍然吉舖處處，個別業主為免物業空置至跨年、錯失聖誕及新年檔期，遂暫將舖位平價短租。其中，市場消息指，銅鑼灣羅素街一地舖，原租客Colourmix將遷出，並已獲口罩店以每月10萬元短租五個月，租金大跌86%。

上述為羅素街18號地下，建築面積約1,000平方呎，舖面正向時代廣場。市場消息指，舖位已獲口罩店OxyAIR以每月10萬元短租，呎租約100元，租期至明年3月止，即橫跨聖誕及新年檔期。

舖位原租客為化妝品店Colourmix，原以每月70萬元租用舖位，呎租約700元，據知租期至本月完結。若以月租金額計，租金收入大跌60萬或86%。而上述舖位在2012年零售高峰期，由鐘錶品牌Jaeger-LeCoultre租用，月租曾高達175萬元。

連同上述舖位，OxyAIR在港現有5家分店，均屬短租，分布於中環、旺角、尖沙咀及九龍灣等旺區。而據OxyAIR的網頁亦顯示，其銅鑼灣羅素街18號分店「快將開幕」。

上述並非首宗口罩店進駐羅素街的個案，如羅素街60號地下B舖，去年下半年亦獲盾牌COVID防疫產品中心短租，該舖位由「小巴大王」馬亞木持有，面積約1,100平方呎，原由藥房以每月約65萬元承租，及後遷出，空置數月後改以每月約10萬元短租予盾牌，呎租跌穿100元。

PRADA旗艦店舊址 傳部分以每呎60元租出

至於由英皇國際持有羅素街22至24號巨舖，毗鄰上述Colourmix舖位，位置同樣面向時代廣場，地下至4樓涉及總面積達8,740平方呎，去年免租借予友好營業至聖誕，至今仍空置待租中。而位於街口的Plaza 2000廣場巨舖，原為PRADA旗艦店，高峰期月租達900萬元，丟空多時，業主拆細出租，有傳2樓部分新近以約30萬元租出，以面積約5,042平方呎計，呎租僅約60元。