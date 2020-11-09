天水圍光村擬建三幢不高於3層過渡屋　涉100個單位料300人受惠

新世界發展早前宣布捐地，以象徵式租金1元，將於天水圍站旁邊的3幅農地租予社會房屋企業「要有光」，後者會負責興建「光村」，地皮面積約2.8萬平方呎。 「要有光」創辦人及行政總裁余偉業公布「光村」細節，擬建3幢不高於2至3層的建築物，料可提供100個單位，惠及約300人。他指，「光村」受惠對象以核心家庭為主，目標是年輕家庭。「要有光」將就項目向城規會提出改劃申請，並會向政府申請過渡性房屋資助，若過程順利料項目可於2022年落成。 「光村」將開拓新青年鄉村模式，類似現有南丫島光房項目，為住戶提供可負擔的住屋之餘，亦給予創意文化空間，希望激發他們對未來的想像力，提升向上流動力。

其中一幅農地目前用作停車場，靠近法定古跡聚星樓。（資料圖片／龔嘉盛攝）

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新世界早前宣布捐出地皮予「要有光」興建「光村」，涉及3幅農地、約2.8萬平方呎。地皮鄰近屏山文物徑、歷史古蹟聚星樓及達德公所，「要有光」計劃在3幅地皮上興建不多於3層的建築物，料可提供約100個單位。項目料可供300多人入住，每戶租期為不多於3年。

「光村」的新青年鄉村模式類似現有南丫島光房項目，為住戶提供住屋之餘，亦給予創意文化空間，提升他們的向上流動力。（羅君豪攝）

將設活動室 配合文化主題

於建築方面，由於附近有法定古蹟聚星樓，除有高度限制，地盤覆蓋率亦不能多於60%；而為與周圍環境更協調，建築物的顏色亦會配合屏山文物徑及屏山圖書館。

此外，「光村」項目內亦會設有文化活動室，供舉辦文化活動。而「要有光」亦擬於聚星樓前方設置一個水池，與聚星樓猶如「筆墨」互相呼應，亦寓意文人輩出。

余偉業稱申請人年齡下降

「要有光」創辦人余偉業稱，「光村」的住戶會以核心家庭為主，目標是年輕人家庭。他稱，疫情期間與「光屋」相關的查詢大增，申請人平均年齡亦有下降趨勢，更不乏高學歷的年輕人，估計他們因疫情失去工作。

余偉業稱，「光村」目標住户為「短貧戶」，多著重高質素的非經濟生活，希望可以透過計劃激發他們對未來生活的想像力。他又稱，「光村」為「要有光」首個於新界的大型項目，能作示範作用，若項目推展順利，不排除日後會再推出類似項目。

或考慮組裝合成法 排除使用貨櫃屋

新世界發展將資助項目的前期諮詢費用，「要有光」會就建造費用申請政府的過渡性房屋資助。由於他們未決定建築方法，因此未能提供確實建築費用，余偉業稱會考慮所有建築方法，包括組裝合成法，不過由於地皮位置空曠，會排除使用貨櫃屋。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業稱，「光村」的住户會以核心家庭為主，估計大機會為年輕人。（羅君豪攝）

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南丫島光房為鄉村模式發展

「光村」將以新青年鄉村模式發展，除為住戶提供可負擔的住屋外，亦給予一個創意文化空間，將住戶的創意轉化成向上流的動力，當中於南丫島的「手藝人光房」便是以類似的方式營運。

走進南丫島的「手藝人光房」，屋內牆上貼滿動物貼紙作裝飾，甚有藝術氣息。80後住戶阿盈與4歲兒子淳淳入住約1年半，原職產品設計工作的她，一手一腳佈置家居，不但自行為牆壁添上油漆，又透過南丫島居民網絡低價購入家具。

大專畢業的阿盈於約一年九個月前因家庭問題遷入「和諧之家」，更辭去產品開發設計工作。她稱當時未有想過遷入南丫島，坦言「安排咩屋都住」，甚至有想過要租住劏房。專長設計的她，為了生計及方便照顧兒子，更考 慮轉行任普通文職工作，「唔係想做咩就做，要將小朋友放首位。」

阿盈（圖左）與兒子淳淳於約一年半前遷入南丫島「手藝人光房」。（羅君豪攝）

住戶形容「人生轉捩點」

於入住「和諧之家」後，她聯絡上「要有光」，並有職員了解其處境。經過見面及了解後，安排她入住南丫島「手藝人光房」，更鼓勵她重拾手作皮革製品的興趣。於居住期間，她不時會到島上的市集擺賣，而「要有光」亦會安排其他住戶到其家中參加皮革工作坊。

她形容入住「光房」是人生轉捩點，令她重拾對生活的昐望。至於她的4歲兒子淳淳亦十分適應鄉村生活，與街坊打成一片。阿盈希望於遷出後可以租住南丫島村屋，並開設網店售賣自製的皮革產品。