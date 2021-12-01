奧園葵涌全幢商廈傳蝕讓價8億放售　兩年前拆售　3單位未取消交易

資金流動性緊張的中國奧園（3883）繼續於香港市場賣產。市場消息透露，中國奧園旗下葵涌工廈活化作寫字樓的項目AOffice46（奧創中心），全幢物業正在市場放售，叫價低至8億元，較三年前買入價9.5億元，帳面低約1.5億元。值得留意，該幢商廈在2019年曾一度拆售，當時曾賣出11個單位，目前仍有3個單位未取消交易。

消息人士透露，上述活化寫字樓項目位於國瑞路57至59號，近一年已在市場放售，最初叫價12.5億元，隨後一度把叫價降至9.5億至10億元，不過一直未獲承接，而近日更有消息流出，若有買家出價達到8億元，亦有機會成功買入物業，呎價則低至約6,800元。

2018年斥9.5億向羅氏家族買入

不過翻查資料，中國奧園在2018年6月，向羅氏針織已故創辦人羅定邦家族後人、羅氏集團行政總裁羅正杰買入上址，當時成交價高達9.5億元。若物業最終以約8億元易手，估計帳面需要蝕讓約1.5億元或16%。

近市場傳出中國奧園出現資金流動性緊張的情況。

曾賣出11個單位 同年錄8宗取消交易

此外，中國奧園在2018年中買入上址後，一度把AOffice46推出拆售。該項目總樓面面積為11.7萬平方呎，樓高12層，提供約210個辦公室及會議室，首批入場費由149萬元起，呎價由7,100至13,277元。

據資料顯示，在2019年1月至4月份，AOffice46合共賣出11個單位，成交總額約2,418.37萬元。不過其中8個單位在同年12月取消交易，目前尚餘3個單位並未取消交易。該3個單位均為位於5樓的會議室，成交價介乎146.86萬至229.88萬元。

中國奧園擬9億出售羅便臣道物業 料虧損約1.77億元

事實上，中國奧園亦曾以蝕讓價出售物業，如西半山羅便臣道63至67號地盤（前身為燕貽大廈），在11月中以蝕讓價9億元售予投資者伍登輝，中國奧園料虧損約1.77億元。