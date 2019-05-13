消失的呂祺官立小學「遺址」或成住宅　舊生冀留位置紀念歷史

皇后大道東269號未必多人認識，但呂祺教育服務中心或成不少家長、學生處理學位分配時的回憶，歷史再向前推，這楝建築物、這塊地皮，147年以來與教育用途從未分開，它的前身是「呂祺官立小學」或「灣仔書院」，其歷史悠久可與英華書院、英皇書院、皇仁書院等齊名，同樣透過教育改變當年莘莘學子的命運，有人更因而成功入讀香港大學。 然而，自政府計劃出售此地皮後，這1.32萬平方呎的教育歷史將歸入塵土，用地的變動，令舊生聚集起來，回憶過去，同時懷緬歷史，他們冀拆去舊地換成新廈時，可在這冰冷的土地上，保留部分空間，興建紀念碑或紀念公園，將歷史及記憶承傳下去：「即使將來起豪宅，多少留啲位置紀念呢個歷史。」

在灣仔藍屋的轉角，屹立了一座原來已興建了超過50年樓齡的教育中心。（黃寶瑩攝）

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隨着早前規劃署建議就灣仔區分區大綱圖作修訂，並將灣仔皇后大道東269號的呂祺教育服務中心，納入賣地計劃改作住宅用途後，它的前世今生，勾起一班「舊同學」的回憶。

自稱是「二叔公」的李澤敏是其中之一，據二叔公所說，校址於皇后大道東269號的呂祺教育服務中心，前身是呂祺官立小學以及灣仔書院。灣仔書院早在1872年興建，其後直至1959年停辦；其後在1962年改建成灣仔官立小學，1963年更名為呂祺官立小學。而他而余碧霞、麥亮發另外兩人，都是呂祺官立小學的第二屆同班畢業生。

「二叔公」李澤敏（中）、「二叔婆」余碧霞（左）、「發哥」麥亮發（右）重遊舊地，才發現風景早已變遷。（黃寶瑩攝）

二叔公原來亦曾經考進皇仁書院。（黃寶瑩攝） 由皇后大道東269號「跑入」香港大學土木工程系 在二叔公眼中，皇后大道東269號用地除了有歷史價值，更是改變他一生的地點。60年代中、小學教育尚未普及，二叔公形容當時不是每一個家長都認為小朋友要讀書，「好多家長覺得學一門手藝、賺錢仲好」。幸好他父母堅持小朋友應受教育，而入讀呂祺官立小學的選擇也令他日得以踏上青雲路。 二叔公在小學中成績一直名列前茅，也一直被視為模範生。成績雖好，但當時家人卻希望他升讀維多利亞工業學校。憶述起當年情況，他提到幸好當時的校長跟父母說：「其實你個仔讀得書，日後可能仲可以讀上去（大學）。」 其後校長的建議獲接納，二叔公也因此得以繼續讀書。而他亦不負眾望，成功在升中試中考獲全港第15名的佳績，獲得5年的中學獎學金；後來考入皇仁書院，為日後考入香港大學土木工程系，晉身工程師行業打下穩健的基礎。二叔公直言，若非校長的一番話，現時的他可能仍只是一個普通技師。

兩人自小學二年級開始已認識，可說是從校服到禮服都一起走過。（黃寶瑩攝）

在二叔公旁邊的是太太「二叔婆」余碧霞，兩人自小學二年級起已做了五年的同班同學，當年雖然互相認識，但其實並不熟悉；問到她對二叔公的印象，她稱是「年年考第一」，而因為成績好，她稱老師亦十分偏袒他，而且上課時「好靜、字好靚」，形容他是典型的模範生。

余碧霞又提到，當年的老師「有威嚴」，然而相比起老師，學生懼怕的卻是他們手上的木尺；在仍有體罰的年代，「木尺打手板」可說是壞學生的家常菜，而面相兇狠的訓導老師更是二叔婆、二叔公的共同回憶。時代進步，現時體罰會屬犯法例，惟她笑言：「當年係我哋畀人罰，先會畀人打；宜家如果老師打人，就佢畀人罰啦！」

在場兩位「男同學」都透露，原來二叔婆在小學時已明豔照人。（黃寶瑩攝）

被二叔婆問到有多壞，發哥笑稱會在上課時打麻雀，且「一定係打錢」。（黃寶瑩攝） 要數到被罰的經歷，同班同學稱「發哥」的麥亮發最清楚。他自詡為班中的「壞份子」，聊天、打麻雀不在話下，因而亦經常被老師「罰企」、「打手板」。被問到被罰過多少次，發哥笑言：「多到數唔到啦！」 畢業後同學成筆友 舊校成回憶 三人雖然小學同班，但原來一直未真正認識大家。二叔公指，直至畢業後有人發起舊生聚會，並與部分同學互成筆友，但隨著50年來的書信來往及聚會，他們的感情才逐漸深厚；而二叔公與余碧霞更在1983年共諧連理，余碧霞也因此成為了「二叔婆」。

校舍對三人來說雖然有深厚意義，但他們都只可以無奈接受。（黃寶瑩攝）

由1872年灣仔書院成立至今整整147年，皇后大道東269號用地都是用作教育用途，但也許這個紀錄將於今年劃上句號。政府早前將校址的地皮納入賣地表，轉為住宅用途；按計劃本應於2018年下半年賣地，整座建築會否、何時推倒重來，現時仍是未知之數。

呂祺教育服務中心仍有小學的原貌

現時呂祺教育服務中心的外貌，據三位同學所指原來已保留大部分呂祺小學的原貌；曾經印證灣仔區的改變，若真的要拆除，三人雖然感到可惜，但亦只可無奈接受。二叔公又提到位於深水埗的新亞書院紀念公園的例子，指日後如果要將「呂祺小學」推倒重建，冀政府可以在附近或原址保留部分空間，「一定要街坊接觸到，唔好蠱蠱惑惑圍住佢…即使將來起豪宅，多少留啲位置紀念呢個歷史。」

他們又建議，利用空間興建紀念碑或公園，在讓更多人了解建築的歷史之餘，也可以為社區增值。