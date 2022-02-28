孝順女儲250萬首期　購長沙灣兩房為住近母親　仲有一超窩心安排

近年在港「靠父幹」上車漸成常態，不過80後李小姐是一個例外，她選擇「靠自己」，在結束英國留學後回流返港工作，從事銀行業的她用十年時間存下約250萬元首期，兩年前斥資近860萬元買入長沙灣新盤一個兩房單位。有別於一般年輕人，李小姐買樓「上車」不全是為了擁有私人空間，反而她選擇住近娘家，更在新屋預留了一間客房予母親「渡假」。

「畀媽咪覺得𠵱到係佢另一個屋企」

作為大女兒的李小姐兩年前決定買樓置業，原來是想給母親「多一個家」。她解釋指，當年母親很年輕便與父親結婚，婚後再沒有工作，而是全心全意地照顧自己及兩名弟妹的起居飲食。「媽咪嘅世界好細，由細到大佢都係圍著我哋三姊弟轉，將成副心機都投放係我哋三個到。」

李小姐指，新屋已經為母親預留一間客房，「等佢得閒可以過嚟瞓吓。」（蘇煒然攝）

李小姐指，雖然妹妹婚後亦經常邀請一家人到其家中作客，但因為她居於白石角，本身家住九龍區的母親縱然想前往探望，亦因為交通不便而卻步。所以，李小姐 的置業計劃一直都以「搬近媽咪」為首要，以便雙方聯繫及照應。「唔好畀佢（母親）覺得，搬咗出去就唔要佢咁。」結果兩年前，李小姐斥約859萬元買入長沙灣愛海頌一個面積約485平呎的兩房單位，與娘家距離約十分鐘內的車程。

隨著母親年紀愈來愈大，除搬近母親現居地方，李小姐原來尚有另一個窩心安排。她透露，新屋已經為母親預留一間客房，並將新屋的鎖匙及密碼鎖密碼告知母親，希望自己可做多一點，令母親更有安全感，「畀媽咪覺得，𠵱到係佢另一個屋企，等佢得閒可以過嚟瞓吓。」

李小姐打算在廳區靠窗角位，訂造小型地台，放置茶几及豆袋梳化，跟友人「飲吓野、傾吓計」。（蘇煒然攝）

與李小姐閒談間，也發現她是一個對生活有追求的人。她透露，在英國留學時期，經常在宿舍下廚，「煮吓飯仔、招呼朋友」。故是次上車大計，除目標選購兩房戶型，亦瞄準屋苑有梗廚的單位，方便明火煮食。面對愛海頌「三尖八角」的客廳，李小姐則計劃在靠窗角位訂造一個小型地台，放置茶几及豆袋梳化，營造很「chill」的空間，閒時與朋友「飲吓嘢、傾吓計」，享受自己理想的生活。

外國生活環境雖好 但香港較方便

李小姐亦分享道，對比在英國留學時的生活，她覺得香港的居住環境較方便。她指雖然在英國時，會投放更多時間打理自己的日常生活，但周邊生活配套不完善，自己亦沒有車輛代步，如果要到超級市場購物，只能乘搭交通工具，故交通加購物就花上一整個下午。反觀香港居住空間雖然狹小，但她認為出入方便得多，「如果要買一般日常用品，行去深水埗就得，消費相對平民，如果要娛樂，過一條橋就係V Walk（南昌大型購物商場）。」

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