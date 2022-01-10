90後成功鋤價10%上車　「大頭蝦」冇帶支票　竟付500元誠意金鎖盤

一名「90後」上車客過去半年多次錯失入市機會，近日趁第五波疫情，鋤價近10%至606萬元買入葵涌廣場兩房單位，成功上車。不過該名「90後」簽臨約時，卻「大意」未有帶同支票簿落訂，最終竟以現金500元作「誠意金」鎖盤，之後再補回「細訂」。

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述為葵涌廣場今年首宗買賣，屬2座高層E室，實用面積318平方呎，兩房間隔，原叫價668萬元，因戶主打算移民，遂提高議價空間，終累減62萬元或9.3%，至以606萬元沽出，實用呎價19,057元。

大膽還價 兩小時回家取票再落訂

許偉業指，上述新買家為同區的「90後」，計劃上車多時，去年8月已開始睇樓，期間多次錯過同區筍盤，有見近期疫情再爆發，樓價似有回落跡象，快速鎖定上址，「翻睇」後即大膽還價至600萬元，雙方經過一輪議價後，終達成協議以606萬元成交。

不過，該名新買家「大頭蝦」忘記帶票，竟即場以500元「誠意金」先鎖盤，免被人「截糊」，兩小時內回家取支票，迅速補付餘下20萬元訂金，成功入市。至於原業主則於2008年1月以186萬元買入上述單位，持貨十四年，現帳面獲利420萬元，單位升值2.3倍。

代理：業主有權反價、反口不賣

對於買家「大意」忘記攜帶支票落訂，許偉業表示，其實不時有類似情況出現，但買賣雙方現場傾好價後，若果買方貿然離開回家取回支票，其實賣方中途是有權反口及反價，因此為表示誠意，「500蚊少少哋都要做個樣落訂」。他更指，最有趣的一次為同屋苑的買家以20元「誠意金」落訂，隨即回家取票。

參考葵涌廣場12月並無錄得任何成交，11月則錄得3宗，均為三房單位。而對上一宗兩房成交已是去年10月錄得，面積同為318平方呎，造價633萬元，今次新成交價低約4%。