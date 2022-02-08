仲量聯行：今年納米樓落成量逾2000伙　按年大增一倍

近年面積細小的納米單位受市場追捧，相關新盤推出市場隨即被市場吸納。仲量聯行發表研究報告，預計2022年納米樓落成量將會較去年增加一倍，涉及超過2,000伙，又預期發展商很可能會繼續推出納米樓以應市場需求。

該行研究部指出，以實用面積不足215平方呎的納米樓計，今年預計有2,015個納米單位落成，較去年960伙顯著增加。同時，差餉物業估價署資料顯示，納米樓的存量已由2016 年的9,601伙，逐步增至2020年的12,175伙，佔私人住宅總存量約1%。

納米樓佔私樓總存量1%

發展局近期公布政府標售的住宅地皮，賣地條款內會加入單位面積下限的條款，限制單位最低面積至280平方呎，以控制私樓市場的納米樓供應量。不過私人發展或重建項目將仍然不受制於相關面積下限條款。

由於去年細單位項目如「薈藍」及「曼翹」均銷情理想，該行預期發展商很可能會繼續推出納米樓以應市場需求。事實上，除設住宅面積下限外，政府可以同時推行其他措施以提高市民的居住空間面積。

以公屋滿足住屋需要 納米樓需求自然下降

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府應牽頭為財政能力有限的市民提供充足的公共房屋供應。不論是租住或資助出售的公共房屋，均能為市民提供納米樓以外、他們可負擔的其他選擇，同時滿足他們對住屋的基本需要。如政府能提供足夠且面積適宜的公共房屋以滿足大多數人的需要，市民對納米樓的需求自然會下降。然而，2021年申請入住公屋的平均輪候時間達5.9年，為自1999年以來錄得的最高水平，反映公屋供應嚴重短缺。

重建項目符合下限指引 可獲放寬地積比

他指出，另一措施是對於滿足面積單位下限指引的重建項目適度放寬地皮的地積比率，以作獎勵措施。事實上，給予額外地積比率，不但能鼓勵發展商興建較大型單位，更有助促進市場的房屋供應。

至於仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，放寬申請高成數按揭貸款的樓價上限，將有助市民入市購買較大型單位。在現行政策下，首期預算有限的買家一般傾向購買較小型單位。如政府能放寬申請高成數按揭貸款的樓價上限，同時提高超出樓價上限（特別是 1,000 萬元）的物業的可申請按揭貸款成數，將有助增加置業人士的入市選擇，促進較大型單位的需求。