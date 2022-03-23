4年前買藍籌沙田第一城投資　今526萬沽貨慘蝕72萬

新界大型藍籌屋苑沙田第一城罕有錄得蝕讓，屋苑一個中層兩房單位以526萬元沽出，較四年前買入價帳面貶值約12%，若連同稅款雜費等成本，實際蝕讓金額超過「一球」。

中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城41座中層A室，實用面積284平方呎，採兩房間隔，裝修一般，早前開價約598萬元，議價後以526萬元易手，成交呎價18,521元。

2018年買入價598萬 帳面跌價12%

據了解，原業主為一名投資者，於2018年以598萬元購入單位，持貨約四年，是次沽出單位帳面蝕讓約72萬元離場，物業貶值12%。若連同買入時的稅款17.94萬元，以及買賣兩次的佣金支出共11.24萬元，估計蝕讓金額高達約101萬元，不過，期內租金料可抵銷部分蝕幅。

黎宗文又指，近日疫情回穩，睇樓量增，沙田第一城3月暫錄約13宗成交，對比2月同期錄約23宗減少。

投資者沽薈蕎兩房 實蝕近150萬

此外，於2018年底才入伙的半新盤大圍薈蕎，同樣出現蝕讓。中原分區營業經理侯惠良表示，疫情持續兼美國加息，有買家希望趁機執平貨，帶動成交。

薈蕎最新成交為1翼中層A2室，實用面積476平方呎，兩房間隔，仍保留一手交樓時的設備，單位早前開價約870萬元，議價後以842萬元易手，呎價17,689元。

據了解，原業主為投資者，於2017年以914萬元購入單位收租，持貨五年，是次沽出單位帳面蝕讓約72萬元。由於買入單位時涉達樓價7.5%的稅款、即68.55萬元，加上賣出時的佣金支出8.42萬元，料實蝕近149萬元。不過，估計期內租金可抵銷部分蝕幅。