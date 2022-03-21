市區納米樓連環蝕　深水埗AVA61開放式4年貶值25萬｜單位直撃

市區單幢盤不時出現損手個案，尤其納米戶型，單計3月份就連錄至少4宗，包括筲箕灣柏匯，銅鑼灣曦巒等，最新一宗為深水埗AVA61。中原地產分行經理姚仲良表示，AVA61高層E室，實用面積161平方呎，屬開放式間隔，賣方為套現換樓，遂選擇蝕讓離場。

為套現換樓 減35萬吸客

據知，原業主去年年底放盤，原開價380萬，直至上月中旬兩度減價， 累減35萬元或9%，至以345萬元沽出單位，呎價21,429元，低市價近5％。原業主於2017年7月以370萬元買入上述單位，持貨超過四年，現轉手帳面蝕25萬或7%。

翻查資料顯示，樓齡僅約兩年的深水埗AVA61，自去年4月至今，佔逾30%的二手成交需要蝕讓，蝕幅由1%至7%不等。至於賺錢個案中，帳面賺幅亦在10%或以內。

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銅鑼灣雋琚5年蝕104萬

至於另一單幢盤、銅鑼灣雋琚已接連錄得多宗蝕讓成交。據世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，雋琚高層B室，屬三房單位，實用面積為554平方呎，本月初開始放盤，初時叫價為1,550萬元。

最終單位微減50萬元至1,500萬元成交，呎價27,076元。黃文龍表示，原業主於2017年1月以1,604萬元購入上述單位，持貨五年，現帳面損失104萬元，期內跌價6.5%。