良景邨靚裝戶465萬沽　貴絕屯門公屋　媲美九龍上車盤｜單位直擊

政府致力發展新界西北，屯門公屋罕有出現破頂成交。據區內代理消息，屯門公屋良景邨一伙靚裝單位，連補地價以465萬元沽出，成交價創屯門區公屋新高紀錄，媲美九龍私樓上車盤水平。

上述成交為良景邨8座良賢樓中層5室，實用面積489平方呎，早前叫價470萬元，近日略為減價至465萬元易手，呎價約9,509元。據悉，原業主於2015年連補地價以270萬元買入單位，持貨七年，是次易手帳面升值195萬元或72%。

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裝修費約40萬 大廳空間充足

據代理放盤相片，單位面積寬敞，原可間成三房，不過原業主數年前裝修單位，改為兩房間隔，令大廳空間更為充裕。客廳及飯廳相當分明。據悉，單位裝修費約40萬元。

翻查資料，良景邨過去成交個案未曾突破400萬元水平，上一宗高價成交為去年5月份，屋邨3座高層2室，實用面積376平方呎，以395萬元沽出，呎價高達10,505元；上月屋邨4座低層26室則以325萬元沽出，呎價約9,155元。

參考目前個別市區上車屋苑，入場費與上述屯門公屋成交價相若，如九龍灣得寶花園現時最平的二手放盤，叫價約450萬元，不過單位實用面積只有約253平方呎，較上述屯門公屋面積細超過200平方呎。