世邦魏理仕：醫療行業勢成商廈租賃新動力　或搶旺區地舖開旗艦店

隨著人口老化、加上疫情影響，本港對醫療服務需求日漸增加。世邦魏理仕預計，未來數年，本港的醫療行業將迎來快速增長，勢成為商業房地產的租務動力，醫療行業除積極於商廈市場尋找新據點外，同時有機會搶租核心區舖位，以開設旗艦店。

世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平表示，香港人口老齡化、高淨值人士的醫療支出增加，以及愈見廣泛的醫療保障，將刺激未來數年醫療保健服務強勁需求。醫療保健行業內活躍的上市和併購活動，均將加速醫療保健服務企業的擴張。

左起世邦魏理仕溫運強、馮慧詩及陳錦平。

他指，在2019年該行預計醫療中心將需要額外超過100萬平方呎的商業空間，以應付擴張需求，雖然最近受經濟波動影響，需求被推遲，但基於本港的人口結構、支出分配數據，以及最近的政策變化，當新冠疫情受控及穩定下來，相信這些需求將被釋放。

陳錦平：多家私營醫療集團正恢復擴張

陳錦平指，當邊境重新開放，醫療旅遊業有望復甦，醫療行業的增長將會加速。目前活躍的醫療行業併購，以及醫療中心與保險公司的跨界合作均對寫字樓產生新需求。如去年，經濟曾出現回暖跡象，多家私營醫療集團已恢復擴張計劃。

他預計，香港甲級寫字樓市場將於2022年至2026年迎接近1,400萬平方呎的新增供應量，將於未來五年為醫療行業的租戶提供大量擴張機會。

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醫療行業租戶負擔能力較高

至於世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，目前經濟處於下行周期，不少寫字樓單位叫租水平非常吸引，而醫療行業的負擔能力較一般傳統租戶高出10%至20%，認為業主大可留意此類型的租戶。

此外，目前零售核心區依然有大量舖位空置，世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強表示，在2011年至2012年舖位租金上漲周期開始，不少醫療中心搬遷到較高層的寫字樓單位。

但目前街舖租金已從2019年的最高峰下跌40%，溫運強認為，若遇到土地用途和建築規範都合乎要求的舖位選擇，醫療中心及服務營運商有條件落戶如尖沙咀及中環等核心區，以開設旗艦店，增加品牌曝光率。