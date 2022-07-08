中資企業租賃需求放緩　甲級寫字樓租金按季續跌1.9%

本港甲級商廈租金走勢走下坡。據第一太平戴維斯最新發表的第二季香港寫字樓租賃市場報告，持續封關等因素，導致中資企業對本港寫字樓租賃需求有所放緩，香港甲廈租金於第二季度續跌1.9%。

該行指出，股市波動及美國加快加息，導致上半年的首次公開招股及二次上市集資額暴跌，中資企業的寫字樓因而對寫字樓的租賃需求下降。同時預計在現代化寫字樓新供應增加的情況下，舊式寫字樓將面對更大的競爭，預計租金將在下半年進一步下跌。

隔離放寬至7天 料助兩地資本、人員流動

資料顯示，香港甲廈租金於2022年第二季度續跌1.9%，隨第五波疫情緩和，第二季續租及搬遷個案有所增加，3月份空置率為9.8%，而6月份空置率為9.9%，空置率保持穩定。

第一太平戴維斯香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基表示，雖然中資企業的寫字樓需求在上半年放緩，但鑑於隔離規定已由14天放寬至7天，相信有助促進陸港之間的資本及人員流動。

第一太平戴維斯預計，甲廈租金將在下半年進一步下跌。（蔡偉南攝）

健康護理、醫療集團趁跌租擴張

同時間，個別健康護理及醫療集團趁租金下跌，積極在中環邊緣地區及其他核心商業區擴張。第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指出，加密貨幣及新經濟行業公司價值急挫，其寫字樓需求亦大幅下降，而健康護理及醫療集團則可填補需求的空缺。他又預計，因寫字樓承租進度緩慢，空置率將在年底開始再度回升，租金亦會在下半年持續下降。