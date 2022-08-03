加息嚇窒業主　嘉熙蝕逾百萬離場　藍澄灣劈逾60萬求售｜多相

本港最快數月內加息，個別業主心急沽貨，擴大減幅。其中，青衣藍澄灣錄得8月首宗成交，有三房戶業主因睇淡後市，決定止賺離場，連環劈價62萬至848萬元沽貨。至於白石角半新盤嘉熙特色戶業主，放盤四個月累劈120萬元售出單位，料實蝕逾百萬離場。



美聯物業高級分區營業經理蘇順華表示，是次成交為藍澄灣1座高層E室，實用面積690平方呎，屬三房套間隔，座向西南，可望山景。業主因睇淡後市，憂慮美國加息影響樓市前景，決定止賺離場。單位今年1月叫價910萬元，及後多次減價求售。

↓↓青衣藍澄灣成交單位直撃↓↓

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放盤逾半年連環劈價62萬

蘇順華指， 業主最初叫價910萬元，及後減價30萬至880萬元，仍無人問津，再降至866萬元，即獲區內換樓客洽購。單位放盤逾半年，最終累減價62萬或6.8%，至848萬元沽出，實用呎價12,290元。從相片可見，單位外望山景及少海景，內有簡單裝修。

據中銀網上銀行估價，就上述單位估價為904萬元，恒生估價則為884萬元。即最新成交價較估價低出4%至6%。據悉，原業主於2017年2月以703萬元入市，持貨五年多，現帳面獲利145萬元，期內單位升值21%。

嘉熙特色戶SSD鬆綁即沽 料實蝕逾百萬

另外，白石角半新盤嘉熙有業主擔心美國加息影響樓市，趁三年額外印花稅（SSD）鬆綁即沽出單位，放盤四個月累劈120萬元，料實蝕逾百萬離場。

白石角嘉熙三房業主，趁SSD鬆綁即沽貨，放盤四個月劈逾百萬元。（資料圖片）

美聯物業分行營業經理張銘新表示，是次成交單位為嘉熙7座地下連花園戶，屬三房套間隔，實用面積653平方呎，連278平方呎私人花園。張銘新指，業主於今年3月以1,300萬元叫價放盤，累減100萬或7.6%至1,200萬元後，即獲外區換樓客洽購。

經雙方議價後，業主同意再減價20萬，單位放盤四個月，累劈120萬元或9.2%至1,180萬元易手，呎價約18,070元。據悉，原業主於2019年7月以約1,214.2萬元買入單位，持貨剛滿三年，是次沽出帳面蝕讓約34.2萬元，若計及當時繳稅約45.5萬元，及買賣兩次的佣金共23.9萬元，料實蝕逾103萬元。

匯璽一房戶帳面損手12萬

另外，南昌站半新盤匯璽亦錄損手，美聯物業高級營業經理黃育強表示，匯璽5B座中層D室，實用面積354平方呎，一房間隔，原叫價808萬，議價8萬元即獲承接，成交價800萬元，呎價約22,599元。據了解，原業主於2018年9月以812萬元一手購入單位，是次轉手帳面蝕讓12萬元離場。