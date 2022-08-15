ESR上月52億奪葵涌物流地　引入華懋共同發展甲級凍倉、物流設施

總樓面逾148.5萬平方呎的葵涌大型物流地皮，上月以逾52.5億元批出予外資基金ESR Group，該基金公布與華懋集團成立合資經營企業，以發展一座甲級凍倉儲存和物流設施。是次亦為華懋首度開拓物流業業務。

ESR：葵涌項目滿足物流及凍倉需求

ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及Stuart Gibson 表示，很高興能與華懋合作，又指在電子商務行業興起和對進口食品和藥品需求不斷增長的新經濟驅動下，葵涌項目有望滿足香港對大型、先進物流及凍倉儲存日益增長的需求，同時使香港能夠鞏固其作為通往世界和中國的主要物流樞紐的領先地位。

華懋蔡宏興：集團採業務多元化策略

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，上述合作標誌著集團採取業務多元化策略的另一個重要里程碑。又指通過與亞太地區最大的基金和資產管理公司合作，集團可以利用豐富而堅實的項目管理經驗，將收購的地段發展成為一個現代化和可持續的冷鏈設施。

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興。（何家達攝）

今年次季物流空間空置率僅1.4%

上述地皮位於葵涌美青路和貨櫃碼頭南路交匯處，預計將於2027年落成。項目佔地約5942,668平方呎，由ESR於今年7月20日投得。項目將包括興建一座七層高連兩層地庫停車場的建築物，建築面積達1,485,460平方呎。

ESR指，2022年第二季香港物流空間空置率1.4%，為2014年第四季以來最低。未來四年，市場並無新冷鏈項目，更有約100萬平方呎的冷庫空間用地已改為數據中心用途。面對新現代化物流設施供應有限，未能滿足香港日益增長的電子商務需求，租金因而繼續獲得穩固支持，預計今年有5%至10%的升幅。