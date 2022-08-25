內地生承租128呎「龍床盤」　呎租61元貴絕屯門｜單位直撃

暑假近尾聲，縱然中港未恢復通關，但仍有部分內地學生在港租樓，準備升學。其中有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其細絕全港的128平方呎納米單位，獲嶺南大學內地生以預繳一年租金方式承租，呎租高達61元，不僅創區內新高，超越九龍站豪宅水平。

較三年前租約貴20% 回報近5厘

中原地產副分區營業經理陳逸承表示，涉及租賃為屯門菁雋高層31室，實用面積128平方呎，開放式間隔，屬全盤最細面積戶型，原本叫租8,000元，新近獲嶺南大學內地生以預繳一年租金方式承租，議價後以7,800元成交，呎租約60.9元，料創屯門區新高。

↓↓菁雋新租出之開放式單位↓↓

參考屋苑近期平均呎租約53元，是次成交呎租高約15%。陳逸承指，由於區內的開放式及一房細單位，租盤非常短缺，故上址能以高價租出。

全盤僅7個放租盤 128呎未有供應

參考單位2019年入伙的首份租約，月租為6,500元，而對上一份租約的月租為7,300元，換言之，是次新租較對上一份租約有6.8%升幅，較三年前更有1,300元或約20%增長。至於業主於2019年8月以192.8萬元買入單位，現享有約4.9厘租金回報。

陳逸承續指，菁雋現時只有約7個放租盤，最細的128平方呎開放式單位，目前並無放盤。至於面積164平方呎的開放式戶型，有6個放盤，月租叫價介乎8,300元至9,000元，一房單位有一個放盤，每月叫租1.28萬元。

參考近期九龍站上蓋豪宅如凱旋門，成交呎租介乎46元至57元，而擎天半島則介乎42元至51元。