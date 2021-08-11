麥明詩父親285萬沽「龍床盤」菁雋　啃辣稅一成仍賺40萬

市場消息透露，原由「十優港姐」麥明詩胞兄麥明山持有的其中一伙屯門「龍床盤」菁雋單位，曾內部轉讓予其父親，新近再以285萬元沽出，成交呎價高達約2.14萬元，創項目呎價新高，即使單位因持貨不足三年而需繳付10%辣招稅，扣除後料實際仍賺約40萬元。

單位200萬內部轉讓予父親

據悉，上述易手的菁雋中層33室，屬開放式戶，實用面積僅133平方呎，早前叫價298萬元，新近略為減價13萬元沽出，呎價約21,429元。翻查資料，麥明詩與兄長麥明山在2019年以合共約620萬元購入屯門菁雋三個單位。上述最新沽出的中層33室，由麥明山於2019年10月份購入，作價213.6萬元，不過同年11月以200萬元內部轉讓予其父麥卓生。若以麥明山當年一手買入價213.6萬元，單位兩年間帳面升值71.4萬元或33%。

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麥明山已先後沽出菁雋兩伙

不過由於持貨不足三年，故預計是次沽貨需要支付10%的辣招稅，料涉及28.5萬元的額外印花稅（SSD），扣除相關稅款及代理佣金後，料麥明詩一家實際仍賺約40萬元。

至於麥明山一手買入的另一個菁雋中層33室，2019年10月購入價為215.7萬元，於去年11月以272萬元沽出，較購入價帳面升值56萬元或26%。以單位實用面積134平方呎計，呎價20,299元。換言之。麥明山已先後沽出兩伙菁雋納米單位。

麥明詩低層戶內轉予母親 至今仍持有

至於麥明詩在2019年10月以190.9萬元購入的菁雋低層30室，在今年3月份以200萬元低市價轉售予母親何小娟，以取回首置身份。該單位實用面積141平方呎，屬於開放式間隔，至今仍由其母親名義持有。

麥明詩沽龍床盤有後著！ 回復首置身份 即偕胞兄1678萬購宇晴軒

與此同時，麥明詩取回首置身份後，在今年5月份與胞兄麥明山又再「出手」，斥資1,678萬元購入有「西九四小龍」之稱的長沙灣宇晴軒相連單位，屬1期3座高層相連戶，兩單位實用面積分別467及454平方呎，合共921平方呎。

參考菁雋樓齡僅約兩年，但已不乏二手成交個案，而且帳面獲利的比例頗高，只是賺幅不多。參考今年錄得的11宗二手成交，10宗帳面均獲利，幅度由5%至32%不等。