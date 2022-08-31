近兩年落成新樓2349宗借財仔一按　涉220億　分析指仍屬低水平

近年有不少新盤推出市場，並向買家提供財務公司一按。據中原資料，2020年至2022年落成的新盤單位中，有2,349伙採用財務公司提供的一按，佔整體落成新盤單位約7%，涉及金額高達219.53億元。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，截至2022年第二季的統計，今年落成的新盤由財務公司承造按揭的個案有505宗，佔整體7.7%，為過去三年最高的比例；涉及買賣合約金額42.02億元，佔整體6.6%。

今年落成新樓財仔一按佔比升至7.7%

過去兩年，由財務公司承做的新盤一按亦維持相若水平。如2021年落成的新盤由財務公司承按的有775宗，涉及買賣合約金額81.46億元，分別佔7.4%及8.3%；而2020年落成的新盤，由財務公司承按的有1,069宗，涉及買賣合約金額96.05億元，分別佔6.4%及7.1%。

黃良昇：屬健康水平 不影響樓市

對於新盤一按市場中，財務公司佔比6至7%水平，黃良昇認為，數字走勢平穩，一直維持低水平，仍屬健康情況，對樓市不會構成任何影響。他又指，無論市況好壞，市場個別買家亦需要這一類由財務公司提供的另類特殊財務安排。

被問及此類一按貸款是否主要來自發展商旗下的財務公司，他表示沒有資料，又指這類一按安排未必與買家財力不足有關。