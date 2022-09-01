業主等唔切　寧啃15%辣稅沽愛琴海岸海景戶　慘蝕250萬

個別心急甩貨的業主看淡後市，持貨僅一年寧啃「辣招稅」15%蝕讓離場。屯門黃金海岸愛琴海岸一伙高層三房戶，新近以792萬元沽出，較買入價帳面貶值9.5%。由於單位尚欠13日才持貨滿一年，故業主需啃15%額外印花稅（SSD），預計實蝕逾250萬元。

若多等13天可慳稅40萬

世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，上述成交為愛琴海岸5座高層D室，實用面積617平方呎，屬三房間隔，座向西南，享黃金海岸、遊艇會全海景。物業原叫價850萬元，放盤一星期多，現減價58萬至792萬元易手，減幅約6.8%，呎價12,836元。

資料顯示，原業主於2021年8月25日以875萬元購入上址，惟單位於今年8月12日已經沽出，即持貨不足一年，現帳面貶值9.5%或83萬元。

愛琴海岸5座高層D室，享有開揚全海景，宜望黃金海岸、遊艇會全海景。（代理相片）

值得留意，由於原業主尚欠13日才持貨滿一年，因此需要繳付高達樓價15%的額外印花稅（SSD），料涉及118.8萬元。若再計及買入時的稅款及買賣兩次的佣金開支，估計實蝕金額高達251萬元。以買入價計算，原業主實蝕金額佔買入價高達28.7%。

原業主急於前往外地工作

鄭少坤透露，上述單位原業主願意大幅蝕讓，是由於短期需前往外地工作，而且逗留時間相當長，亦未知未來會否移民。他又指，是次業主沽貨相當心急，本身只要等待多十數天，持貨便滿一年，SSD稅款由15%降至10%，即可節省高達5%樓價或39.6萬元。