啟德OASIS KAI TAK兩房1240萬沽　五年料實蝕近一球｜單位直撃

啟德新錄一宗二手蝕讓。 區內半新樓OASIS KAI TAK一伙兩房戶的業主，持貨五年，累減約210萬至1,240萬元沽出單位，帳面虧損約36.6萬元或近3％， 如計及使費，料實蝕近「一球」離場。新買家為年輕夫婦，屬首次置業。



累減約210萬 低估價近5%沽

利嘉閣地產分行市務經理林晉豪表示，是次成交為OASIS KAI TAK 3座中層A室，實用面積約544平方呎，屬兩房連儲物室間隔。據悉，原業主早前以約1,450萬元叫價 ，近期下調叫價並獲買家洽購。 單位累減約210萬元，終以約1,240萬元沽出，呎價約22,794元。據網上銀行估價顯示，上述單位估價為1,305萬元，即最新成交價較估價低4.9%。

↓↓OASIS KAI TAK成交單位直撃↓↓

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林晉豪續指，新買家為首置上車的年輕夫婦 ，見啟德發展愈趨成熟，睇好該區後市發展，加上單位間隔方正實用、景觀開揚，故決定拍板入市。據相片所見，單位外望啟德河景及遠樓景，甚開揚，屋內有簡單裝修。

據悉，原業主2017年以約1,276.6萬元一手買入上址，持貨五年，是次賣樓帳面虧損約36.6萬元， 期內貶值近3％。如計及當時入市繳稅約47.8萬元，及賣出的佣金約12.4萬元，料實蝕約96.8萬元離場。

林晉豪補充，屋苑現時有約6個同類型放盤，入場費約1,350萬元起。