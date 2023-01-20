姜濤買樓｜維壹租盤查詢增　惟放租盤僅兩個　最平3.3萬起跳

姜濤買樓引起全城哄動，連平日租買交投疏落的西環維壹亦引起大眾目光。據區內代理透露，維壹近兩天不乏租盤查詢，比平日略多，不過項目現時僅兩個單位放租，最平叫租3.3萬元起，每呎近50元；放售盤較多，不過最平也要1,850萬元起。



日前有消息指，西環維壹一個中層海景兩房單位，實用面積662平方呎，望全海景，以1,800萬元易手，呎價約2.7萬元。登記買家名字為姜濤，與男子組合MIRROR成員姜濤的中、英文名字相同，料為同一人，且是以首置名義入市。

西環維壹伙數不多，而且單位面積大，戶戶望海，故入場門檻高。

查詢增 代理：都唔知係咪八卦啫！

消息傳出後，不少人搜尋有關樓盤維壹、以至該區的資料。有代理指，「近兩日收到電話同Whatsapp查詢租盤，比平日多少少啦，都唔知係咪八卦啫。」

由於維壹屬單幢物業，伙數不多，一梯三伙，僅提供103伙，最細面積也由662平方呎起，而且位置近海，戶戶望無阻擋海景，故入場門檻不低，而且租、買交投亦不多。去年全年僅3宗二手買賣。

據區內代理指，維壹目前僅兩個單位放租，如一個中高層D室，實用面積1,127平方呎，三房套房間隔，現叫租6萬元，呎租53元；另有一個低層C室，面積662平方呎、兩房，現叫租3.3萬元，呎租近50元，單位同時以1,850萬元放售，此叫價已屬屋苑最平。

+ 3

目前維壹放賣單位有近10個，全屬兩房及三房，三房單位最平叫價2,800萬元，屬低層。至貴一伙則叫價4,200萬元。不過代理指，個別單位已放盤多時，業主根本不急賣。

至於維壹附近一帶的物業，則多為單幢洋樓或樓齡較大的小型屋苑，如較出名的均益大廈，月租由1.5萬餘元起，屬370餘平方呎的兩房。

曾指想30歲前買樓 現提早七年達標

姜濤原本居於銅鑼灣，去年初被指搬入筲箕灣新居，他當時強調只是租住。姜濤過去曾透露，想在30歲前儲到錢買樓，一層自住、一層收租。2021年的他更表示「2022年的願望是早日買樓」，現在23歲的他算是提早了七年達成目標，完成置業夢。