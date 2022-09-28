德事商務中心擴充　中環區新增7.5萬呎樓面作靈活辦公空間

靈活辦公空間供應商加大本港規模。德事商務中心（TEC）新近於中環新增據點，於區內增加7.5萬平方呎樓面作高級靈活辦公空間。目前該集團在香港的據點增至13個，總規模增加至30萬平方呎。

租金回落 企業搬回中環、金鐘

TEC 港澳台董事總經理Nadia Zhu表示，香港為集團持續擴展的市場之一，近期留意到更多企業籍著租金回落，將辦公室搬回中環及金鐘，集團認為香港為大灣區發展的核心城市，相信香港仍是商業活動、金融服務及國際貿易的重要及長期樞紐。又指集團已經佔中環和金鐘的甲級靈活辦公市場總面積的65%。

Nadia Zhu又引述分析指，跨國公司對靈活辦公空間的需求持續上升，料靈活辦公空間將永久成為辦公空間策略的一部分。

↓↓士丹利街28號TEC↓↓

TEC指，集團進一步擴張在國際金融中心一期的現有辦公空間，計劃於2023年3月完成翻新及擴張，共提供300個辦公位置，面積約2萬平方呎。新租用的空間將設有咖啡師駐場的飲品吧和優質休息區。

國金一期據點2023年完成翻新

此外，集團增設中環士丹利街28號據點，該全新商務中心與WHub合作，支援本地初創企業及推動香港創新發展。士丹利街28號提供19層高級私人辦公室，設有專屬的休憩樓層、共享辦公樓層，以及一整層多功能活動場地，總樓面超過5.5萬平方呎，提供500個辦公位，該據點出租率高達85%。

至於2021年12月開業、位於中環友邦金融中心15樓全層的TEC商務中心，提供280個辦公位，總樓面近1.6萬平方呎。

↓↓國際金融中心一期TEC↓↓