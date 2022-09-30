馬時亨長女逾億買羅素街樓上舖　交易意外終止　麥浚龍父重新放售

核心區有大額物業交易告吹！原由中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠持有的銅鑼灣羅素街8號中層全層，今年6月以蝕讓價1.1億元沽出，接手新買家為港鐵前主席馬時亨長女劉馬露明。不過該宗交易已在本月底終止，未知有否涉及殺訂。

近年不時錄得蝕讓個案的羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心，在6月份錄得19層全層樓上舖易手個案，成交價1.1億元，單位建築面積約4,718平方呎，成交呎價約23,315元。物業原由麥浚龍父親麥紹棠旗下華朗置業有限公司持有，於2014年3月以1.49億元買入，即帳面需蝕3,900萬元。

物業重回麥紹棠手 叫價維持1.1億

不過據最新資料，上述19樓全層樓上舖的交易，在9月26日已經終止註冊，意味交易無法完成。《香港01》致電買家劉馬露明的公關，惟截稿前仍未能聯絡。另據市場消息，上述物業已經重返麥浚龍父親麥紹棠手中，並重新推出市場放售，叫價維持早前成交價1.1億元。

英皇鐘錶珠寶中心19層全層樓上舖早前以1.1億元沽出，不過在9月底已中止交易。

代理料終止交易與原業主抵押貸款有關

雖然未知上述買賣終止交易的原因，但代理估計，當中或涉及原業主麥紹棠把物業抵押予銀行承做三按有關。資料顯示，該物業在2014年至2022年期間三度向同一家大型銀行抵押貸款，最近一次為4月份承做三按，惟貸款金額不詳。

至於港鐵前主席馬時亨長女、品格教育協會創辦人劉馬露明，早前透過全仁健康產品有限公司（TM WELLNESS LIMITED）買入上述羅素街單位。6月份劉馬露明及其丈夫劉仲恒回覆《香港01》確認買入上述物業，並表示買入物業作自用，預計由旗下售賣健康產品的公司使用，又指以中長線用家角度入市，並非短線炒賣，認為物業對業務有幫助。

劉馬露明及丈夫曾指物業作自用

當時劉仲恒更指，銅鑼灣向來為傳統的購物區，有大量食肆及娛樂行業匯聚，若香港與內地或其他地區全面通關，未來有一定潛力復蘇，又指從商業角度來看，香港始終有祖國支持，相信未來前景會更加穩定、繁榮，對香港整體發展充滿信心。

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18樓全層早前傳逾億沽 業主仍為麥紹棠

此外，今年8月份市場有消息流出，麥紹棠持有的羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心18樓全層樓上舖，亦成功以1.07億元沽出，交易透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式進行。不過翻查資料，該18樓全層樓上舖，目前業主仍為海洋投資有限公司（OCEAN INVESTMENT LIMITED），公司董事依然包括麥紹棠。