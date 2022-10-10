IWG租九龍站ICC、中環LKF Tower近6萬呎　新據點設「商務俱樂部」

靈活工作空間供應商International Workplace Group（IWG）再增加本港據點，將於下月1日進駐九龍站環球貿易廣場（ICC）及中環蘭桂坊LKF Tower，共涉及約5.86萬平方呎。

其中位於九龍站新據點為環球貿易廣場第86層，該辦公空間佔地33,000平方呎，為Signature品牌在港第四個辦公空間，設有467個工作區、6個會議室和60個私人辦公室。

「商務俱樂部」便利客戶互相交流

至於另一個中環據點位於LKF Tower，將由品牌Spaces營運，涉及五層共25,600平方呎，提供5個會議室，以及56個私人辦公室，整層企業專屬樓共265個工作區。此外，Spaces辦公空間在LKF Tower 19樓將會設立「商務俱樂部」，以便客戶互相交流。

混合工作模式成趨勢 節省營運成本

IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，越來越多公司採用混合工作模式，不僅在傳統商業區，就連新商業區也反映着如此強勁的趨勢；隨ICC和LKF Tower分別開設Signature和Spaces辦公空間，反映公司進一步擴展香港市場業務。又指越來越多公司逐漸採用混合工作模式這一趨勢並非意料之外，因為它能夠節省營運成本，亦能造福員工和推動環保。