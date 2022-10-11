世邦魏理仕：甲廈空置樓面1190萬呎創歷史新高　空置率14%未見頂

世邦魏理仕《2022年第三季香港市場回顧及展望》指出，近期市場進入加息周期，加上全球經濟不明朗，對本港商業房地產市場租賃和投資需求造成壓力，整體甲級寫字樓租金水平，今年至今已累積下挫2%，而整體核心區街舖租金同期下挫3.2%。該行香港區研究部主管陳錦平指，目前整體甲廈空置樓面已升至1,190萬平方呎的歷史新高，空置率高達14.1%，但相信依然未見頂。

陳錦平表示，儘管港府調整檢疫措施，但由於全球有機會出現新一輪的經濟衰退及持續加息，許多國際企業對開支管理保持謹慎的態度，香港經濟仍然存在不確定因素。據該行資料，由於經濟不確定性加劇，導致擴張需求疲軟，2022年第三季度甲廈租賃量按季下跌8.8%至90.14萬平方呎，使年初至今的租賃量達至300萬平方呎水平，按年下跌12.1%。本季度的租賃活動繼續由辦公室搬遷需求所帶動。

甲廈空置樓面1190萬呎 創歷史新高

此外，2022年第三季的新增辦公室空間達180萬平方呎，為2008年第三季度以來錄得的最大升幅。儘管有新大廈竣工，但預租情況有限，令淨吸納量維持負面水平。

他又指，新增辦公室空間將整體空置率推高至1,190萬平方呎的歷史新高，空置率上升2個百分點至14.1%。九龍東的空置率超過20%，為2010年第一季度以來的最高水平，而大中環的空置率則微跌0.15個百分點至8.1%。較高的空置率導致整體租金按季下跌1.0%，跌幅較前兩個季度為多。年初至今的跌幅目前為2.0%。未有個別地區於2022年第三季出現租金增長。

另外，他指出，由本港政府支持的最新一期消費券發放，將有助推動本地消費，同時放寬檢疫措施將導致出境旅遊及海外消費增加，因此預計在正式與內地全面通關之前，調整檢疫措施對香港零售市場的影響將屬中性。

整體舖位空置率按季降1.8個百分點

舖市方面，由於預計入境旅客增加，零售商在租賃市場上轉趨活躍，租賃氣氛正在改善，本季度街舖空置率按季下降1.8個百分點至14.4%。銅鑼灣空置率按季下降2.6個百分點至9.2%，為自2020年第一季度以來首次達到單位數。尖沙咀及旺角的空置率也分別下降1.4個百分點和2.3個百分點，至21.7%和16.6%。

該行又指出，在有史以來最長的下行週期下，街鋪租金有所回升。本季度核心地區的按季增長2.9%，為自2012年第一季度以來的最快增長。