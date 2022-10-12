長沙灣太空艙｜每艙$2800！樓市跌太空艙價硬　社協道出基層悲歌

疫情衝擊下百業受影響，近月來香港股市樓市均下跌，樓價跌幅顯著更令租金有下調趨勢，不過以基層為市場的劏房或床位租金依然硬淨。資料顯示，今年４月有業主在網上出租位於佐敦的太空艙，每個艙月租叫價2,100元。事隔半年，同樣位於九龍區的長沙灣同類太空艙月租叫價已達2,800元，一屋12個艙當中已有7個租出，可見有價有市。

社區組織協會副主任施麗珊指，近年太空艙床位數量確有增加，但未算成行成市，因租金對基層而言已算貴，單身綜援人士甚至要「貼錢」入住，故只有收入較穩定的人士才能租住。她認為有人選擇「太空艙」因其設備比棺材屋和籠屋為多，較乾淨企理。



社區組織協會副主任施麗珊指太空艙的租金對基層而言已算貴。（資料圖片）

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《香港01》日前放蛇直擊長沙灣1個太空艙單位，揭發業主在逾300呎平台上有搭建物，將原本實用面積243呎的單位擴展至近600呎，屋內擺放了12個太空艙出租，每個租金2800元，如全數出租月收33,600元。翻查本港多個物業網站及拍賣網，均能輕易找到太空艙出租，叫價由千多元至逾3,000元不等，除了太空艙床位內，單位內多設有廁所、廚房、儲物櫃及共享空間，且多有wifi及可熱水淋浴，而部份太空艙設於工廈內，不排除是違規經營。

今年4月佐敦有太空艙招租 每月全包2100元起：

社協副主任施麗珊表示，這類床位美其名謂「太空艙」，其實本質與棺材屋和籠屋相差無幾，都是出租床位，居住空間極為有限。惟她指近年「太空艙」興起，數量雖有所增加，但未至於成行成市。施指，「太空艙」內部設備及功能比棺材屋和籠屋為多，又較為乾淨企理，故吸引單身人士租用，因單身人士輪候公屋的時間太長，始終有住屋需要。

施麗珊續指，這類太空艙的租金比起棺材屋和籠屋已經算貴，只有收入相對穩定的基層才租得起。以長沙灣太空艙每月租金2800元為例，施麗珊指領取綜援的單身人士只有約2755元，故租用這種太空艙就要「貼錢」，其實並不化算。

施麗珊表示，長沙灣太空艙的業主違規在平台僭建搭建物，又在單位內劏12個床位出租，相信亦不會向牌照處申領牌照，租客如入住這類違規的太空艙，人身安全及居住環境都沒有保障，因為僭建物承重負荷未必合乎規格。

（香港01製圖）

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公屋申請者最新輪候時間為6年

截至今年6月底，房委會公布公屋一般申請者的平均輪候時間為6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4.1年。房委會指，現時約有14.42萬宗一般公屋申請，以及約9.84萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有24.26萬宗申請。

對比今年3月底的數字，當時共有24.52萬宗申請，而最新的申請宗數下降2,600宗，減幅主要在一般公屋申請，較上季的14.75萬宗減少3,300宗，而非長者一人申請則較上季的9.77萬宗增加700宗。

社協調查有單身人士蝸居41年仍未上樓續住劏房

社區組織協會一項調查顯示，居住在劏房、床位等不適切居所的非長者單身人士，飽受住屋壓力，80%受訪者曾因租金昂貴、擔心被加租而感到普通或極度困擾。調查又反映，逾半受訪者居住在不適切居所近10年，最長更已居住41年，長年累月面對住屋狹窄及環境欠佳等問題，其中有7成受訪者正輪候公屋，但最長已輪候18年。

長沙灣太空艙系列報導之一：直擊長沙灣太空艙 一屋12艙賺到盡 租金可比同類單位多賺兩倍

長沙灣太空艙系列報導之二：長沙灣太空艙｜243呎單位僭建變近600呎 無牌經營床位寓所賺暴利

長沙灣太空艙系列報導之三：長沙灣太空艙｜單身人士上樓難 貪太空艙乾淨企理 惟租金偏貴