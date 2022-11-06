九龍掀新盤戰！　8盤醞釀推售、涉逾3300伙　兩盤搶閘400餘萬吸客

九龍區爆新盤戰！臨近年底，發展商加快推盤步伐，單計近日有異動的全新項目已有至少10個，當中8個位於九龍區，涉逾3,300多伙。而「搶閘」開價的新盤有兩個，為恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯，以及萬科香港長沙灣連方 I，其餘新盤近日亦已先後命名及公布部署。



上周本港銀行宣布再加息後，先後有兩個九龍新盤開價，均主打細單位。其中，紅磡必嘉坊．迎匯於一周內極速公布樓書、開價及開放示範單位。首批56伙，折實平均呎價21,238元，最平的開放式戶折實售458.82萬元起，較第一期必嘉坊．曦匯低開逾10%。同時提供「供款假期」 二按10%吸客，首年不用供款還息。

至於緊接開價為長沙灣連方 I ，上周公布首批50伙定價，折實平均呎價19,188元，最平的開放式戶折實入場價416萬元起，首批全數折實售價低於800萬元，其中42伙低於600萬元。

東九龍三盤醞釀推出 啟德澐璟已開示位

東九龍區成主要戰場，至少有4個新盤醞釀本月推出。其中，由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德澐璟，提供582伙，主打兩至三房，10月底已公布樓書，並隨即開放3個示範單位予傳媒參觀。發展商早前透露，定價將參考九龍站項目等，首批或提供四房大戶。預計落成日期為2024年12月31日。

至於會德豐旗下茶果嶺住宅項目KOKO HILLS第3A期已獲批得預售，涉及392伙，發展商早前預告，目標今年年底前推售。

至於由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道項目，上月底亦命名為朗譽，提供634伙，主打一至兩房，10月已獲批預售。發展商早前指，定價將參考東九龍區樓盤，料最快11月開賣。預計落成日期為2025年3月31日。

茶果嶺 KOKO HILLS第3A期，預計落成日期為2024年6月30日。（盧翊銘攝）

而恒地（0012）啟德沐泰街8號，上周命名為HENLEY PARK，涉及740伙，暫未獲批滿意紙，恒地物業營業（一）部總經理林達民預告，將部署11月內公布首張價單，定價參考同系The Henley。

至於華懋集團及港鐵公司（0066）合作發展的何文田站瑜一第1A期及1B期，同樣已獲批預售，分別提供447伙及183伙，預計落成日期分別2024年7月26日及2024年11月29日。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興早前指，會因應市場情況再決定推售時間。

鴨脷洲凱玥現樓推 白石角University Hill月底登場

至於港島及新界區亦有新盤擬登場，如內房龍光集團（3380）及合景泰富集團（1813）合作的鴨脷洲利南道66號臨海項目，上周命名為The Corniche凱玥，涉295伙，全屬三、四房大戶，已取得滿意紙，料短期以現樓形式推出。

另外，新地（0016）旗下大埔白石角優景里第2A期發展項目，上周亦命名為University Hill，提供607伙。新地副董事總經理雷霆日前表示，樓書及示範單位已近完成，最快11月底或12月初推售。