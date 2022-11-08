長沙灣連方 I 周六賣30伙　折實售416萬起　暫收逾200票

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 I，落實本周六（12日）首輪銷售，以價單形式發售30伙，折實入場價由416萬元起，屬開放式戶型。據市場消息指，項目自上周末接受認購證記，截至今午4時累收逾200票，以首輪發售30伙計算，超額認購約6倍。項目將於本周五（11日）截票，銷售當日即場報到及抽籤，不設大手客時段。

周五截票 不設大手客時段

周六開售的30伙， 戶型涵蓋開放式至兩房， 當中開放式Studio佔6伙，開放式 Studio Plus佔7伙，一房佔12伙，兩房佔5伙。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價416萬至782萬元，折實呎價17,454元至20,868元。當中，入場單位為5樓A室，實用面積232平方呎，屬開放式戶，折實售價416萬元，折實呎價17,931元。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧（右）及萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞

2024年6月落成 樓花期約一年半

連方 l 位於醫局街233號，涉及一幢住宅大廈，提供158伙，標準樓層每層約8伙，設兩部升降機。全盤單位的實用面積由232至547平方呎，包括開放式至兩房間隔。預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期約一年半。