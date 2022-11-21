鞋王鄺海鑾3.3億沽觀塘多層工廈　近年三度沽貨套現5億

工商廈市場連環錄得大額成交。市場消息指，有「鞋王」之稱的資深投資者鄺海鑾，新近以約3.3億元沽出觀塘世達中心三層高層樓面。合計過去兩年鄺海鑾已三度沽貨，累積套現約5億元。



上述涉及樓面為觀塘巧明街世達中心20樓至22樓，合共總面積約51,990平方呎，另設士多房、平台、天台、車位及廣告位。該批物業早前叫價3.8億元，近日降價至3.3億元連同12個車位易手，成交呎價約6,347元。

鄺海鑾近年頻頻沽舖位、工廈

據了解，上述一籃子物業由KING EFFORT LIMITED持有，公司董事包括鄺海鑾或相關人士，該公司於2015年以逾2.895億元向會德豐購入上址，持貨約七年，現帳面獲利4,045.3萬元或約14%。當中20樓現時仍由會德豐旗下夏利文物業管理公司以每月約34.4萬元承租。

世達中心位於觀塘巧明街95號，大廈對面為甲級商廈友邦九龍大樓，鄰近港鐵觀塘站及大型商場apm。未計及上述成交，該廈今年僅錄3宗買賣，成交呎價介乎4,892至5,394元，不過均為位於中低層的散單位。

而有「鞋王」之稱的資深投資者鄺海鑾，為檳城人，平日作風低調，近兩年不時沽貨，如今年2月份，他以9,680萬元賣出中環中南行地下及地庫複式舖位；在去年3月則以7,680萬元賣出旺角亞皆老街52至54號建興大廈地下C及C1號舖，兩次分別賺約1.3倍及19%。

灣仔告士打道151號資本中心。

灣仔商廈銀主盤2億蝕沽 原業主為內房

此外，傳統商業區錄得一宗大額商廈銀主盤成交，為灣仔資本中心23樓全層，屬銀主盤，近日以約2億元沽出，物業過去九年間帳面貶值約10%。

上述銀主盤面積約15,727平方呎，連3個車位，今年3月份被銀主沒收，初時叫價2.7億元，新近降價至2億元易手，呎價約12,720元。原業主為天津物產集團（香港）有限公司，於2014年1月份以2.23億元買入上址作為總部，即是次易手帳面貶值2,300萬元。