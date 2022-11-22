花旗：51%受訪者估未來一年樓價續跌　42%考慮買凶宅

加息陰霾及經濟前景未明朗下，市民睇淡樓市前景的比例大增。花旗銀行今（22日）發表「2022年市民置業意向調查」，結果顯示16%受訪者認為現時是置業的好時機，比例為近十年新高，不過未有因而帶動置業意欲，僅約15%受訪者表示有意入市，按年微增2個百分點。另外，有42%受訪者指會認真考慮買凶宅，但大部分認為凶宅樓價需折讓三成以上。



逾半數受訪者估未來一年樓價續跌

調查於今年9月份進行，受訪者逾1,000名。調查結果顯示，佔51%的受訪問者認為未來十二個月樓價會下跌，佔比較按年同期大增32個百分點；至於對未來十二個月樓價感樂觀的受訪者比例則從去年同期的38%，大幅回落至今年第三季的12%。

不少受訪者認為現時是置業好時機，惟未能轉化為入市意欲。（廖雁雄攝）

16%認為現時是置業好時機

調查亦顯示，有16%受訪者認為現時是置業的好時機，較去年同期大增，比例亦創近十年來新高，雖然有大比例的受訪者認為現在是入市好時機，但受訪者的置業意欲比去年同期只輕微提升兩個百分點，反映觀望態度仍濃厚。有興趣置業的受訪者中，逾六成表示期望樓價進一步下跌才考慮置業，平均期望樓價跌17%。而過去一個月，有參觀樓盤的受訪者比例與去年相若。

受訪者當中，有14%認為自己有置業需要，按調查結果作推算，估計近59萬人自覺有需要置業。有置業需要的受訪者當中，有63%認為切合實際需要的樓價為600萬元以下，最多人認為市值400萬元至600萬元樓宇符合個人實際需要。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊（右）料今年10月至明年第二季樓價仍會跌一成。

32%父母願意資助子女置業

談及為何有意置業，除樓價和實際需要外，父母資助成為置業第三大原因。已為人父母的受訪者當中，有32%願意資助子女置業，當中41%願意資助101萬至200萬元。另外，逾九成受訪者願意付出較高價錢購買一手樓，當中逾四成願意多付一至兩成的溢價購入一手物業。

此外，調查結果亦顯示，有﻿42%受訪者表示會考慮購買凶宅單，當中72%人士認為要有30%以上折扣才合乎預期；﻿63%受訪者認為可考慮所購物業同層有凶宅，當中38%人士認為需要有30%以上折扣才合乎預期。

李貴莊：估樓價再跌一成 明年第二季才見底

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，港人置業意向受經濟狀況、按揭息率及個人財政影響，息口上升將對未來樓價造成衝擊，加重市民供樓負擔及通過壓力測試難度。她預料，今年10月至明年第二季樓價仍會下跌一成，即由去年歷史高位回落20%，料明年第二季才見底。

李貴莊又指，由於美國聯儲局加息，本港銀行有壓力上調最優惠利率（P按），或再上調1.125厘，即合計調升P按共1.5厘，料至明年第二季市民供樓按揭實際利率將超過4厘。她又指，不排除明年2月公布的「財政預算案」或有機會「鬆綁」、放寬樓市「辣招」，如豁免購入第二個物業的15%從價印花稅。她預期隨著本港經濟回暖，市民將重返物業市場。