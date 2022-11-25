何文田天鑄新增4伙銀主盤　最多涉17按　總叫價1.47億｜單位直擊

二手市場疲弱，銀主盤數量持續上升。有代理消息透露，何文田天鑄有4伙豪宅單位遭銀行接管淪為銀主盤，合共總叫價高達逾1.47億元。其中一伙目前叫價2,730萬元的銀主豪宅，更有高達17次的抵押紀錄，更曾單筆借3,000萬元。

市場消息透露，其中一伙銀主盤為天鑄1座中層D室，實用面積894平方呎，屬三房間隔。上述單位目前已淪為銀主盤，並由本地銀行以2,730萬元放售，意向呎價30,537元。據悉，該單位由投資者於2016年以2,894.91萬元一手買入，曾用作收租，惟租約屆滿後一直丟空。

↓↓天鑄1座中層D室放盤相片↓↓

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至少11次加按貸款 曾單筆借3000萬

資料顯示，該單位於2016年底至2021年初期間，曾多次向不同財務機構或個別人士，抵押加按借貸多達至少17次，其中原業主在2017年10月曾向一名個別人士單筆借3,000萬元。此外，該單位又曾在2020年11月向同一間財務機構抵押承做三按及四按，每筆貸款涉及150萬元。不過及後在2021年8月，單位原業主被大型銀行入稟追討，物業最終在今年6月被接管淪為銀主盤。

何文田豪宅屋苑天鑄。（資料圖片）

4伙銀主盤叫價共1.47億 較購入價低兩成

除上述單位淪為銀主盤外，其餘3伙銀主盤分佈在天鑄6座中層D室、7座低層D室及7座高層D室，實用面積介乎800至1,479平方呎，叫價介乎2,100萬至5,380萬元。該批銀主物業由該名投資者或相關人士持有。

綜合上述4伙銀主物業，由該名投資者或相關人士於數年前買入，合共買入價約1.84億元。以目前銀主叫價逾1.47億元計，帳面低約20%。